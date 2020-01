13 ene 2020 sara corral

Alejandro Albalá saltó a la fama por su relación con la hija de Isabel Pantoja, Chabelita. Durante varios meses en al televisión protagonizando algunas de las polémicas más seguidas, el joven, que terminó su relación con la hija de la tonadillera, comenzó un nuevo romance con la ya ganadora de 'GH', Sofía Suescun.

La relación de ambos, que no fue un camino de rosas, ha dado mucho de lo que hablar, pero anoche, nos quedamos boquiabiertos con esta declaración de guerra.

Sofía está ahora muy feliz con su nueva pareja, Kiko Jiménez, quien entró anoche a 'El tiempo de descuento' para concursar. Aunque hace muchos meses que la relación que mantiene con Alejandro es nula, parece que anoche la pareja dijo algo que enfadó más de la cuenta al joven. ¿Que sería?

"Pero tú, pedazo de cacho de pringao, ¿pero tú quien coño eres? ¿Pero tú con quien coño has empatado? Muerto de hambre, y mientras que pongo esto, la otra muerda de hambre... prigaos. Joder como me ponga a hablar", escribía Alejandro en su cuenta personal de Twitter.

Alejandro Albalá sorprendía a todos con este tuit. pinit

"No me toquéis los cojones no me toquéis los cojones Kiko. A la otra ni la nombro porque está bloqueada", añadía Alejandro en su publicación. Pero, que es lo que la pareja dijo que tanto ha enfadado al joven. ¿Será la nueva gran amistad que Sofía comparte con Chabelita, su anterior pareja? Tendremos que esperar para verlo.