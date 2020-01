14 ene 2020

Desde hace años, son amigas. Comparten una pandilla con rostros muy conocidos del famoseo patrio. Y se llevan bien. Muy bien. Aunque a muchos les pueda chocar, Paula Echevarría y Eugenia Silva llevan tiempo forjando una amistad que, de vez en cuando, dejan al descubierto en las redes sociales.

Como sucedió ayer. La modelo celebraba su 44 cumpleaños y la actriz quiso tener el detalle de felicitarla delante de esa nutrida comunidad de 'followers' que ha conseguido forjar gracias a su imagen y sus trabajos de cara al público. Sí, en Instagram. A través de sus 'stories', concretamente.

Le bastó un 'selfie' de las dos juntas y un "'happy birthday' a este cañón de mujer" para mostrar el cariño que le tiene a Eugenia, con la que comparte amistades como Fernando Andina o Marta Hazas. Los cuatro, entre otros, forman una pandilla surgida hace como unos tres años y que se hacen llamar La Junta.

Esta es la imagen con la que Paula felicitaba a la modelo por su 44 cumpleaños. pinit

La propia Eugenia también hizo alusión a su cumpleaños en la misma red social. Usó una imagen de su cara en primer plano y un texto que comenzaba: "Dicen que hay dos cosas que aterrorizan a las modelos que han pasado de los 40".

"La primera es enfrentarse al espejo cada día, la segunda mostrarse con la cara lavada... la primera nunca me preocupó, la segunda es un mito, y por eso hoy quiero celebrar mi cumpleaños agradeciendo esas pequeñas señales que me ha regalado la vida y que me recuerdan que estoy viva, que sigo riendo y disfrutando de estar aquí. Gracias por quererme tal y como soy", era el resto de esas palabras que se dedicaba.