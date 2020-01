14 ene 2020 sara corral

Laura Escanes y Risto Mejide están viviendo uno de los momentos más tiernos de su vida, y es que la pareja, que han sido recientemente padres de la pequeña Roma, están embelesados por la felicidades que la pequeña trae a a la casa.

Tras unas Navidades muy distintas en una de las ciudades más famosas del mundo, Nueva York, la familia está retomando poco a poco sus rutinas.

Ayer, Laura sorprendió a todos sus seguidores con un tierno vídeo en el que se la veía junto a su hija, Roma divirtiéndose. Hoy, todos sus seguidores han enloquecido y no han podido evitar mandarle tiernos mensajes. "No hay sonido más bonito que la risa de un bebé", "Politono de llamada ya" o " Esos momentos son lo más grande que existe en este mundo y hasta que no lo vives no lo sabes ¿verdad? Qué maravilla", eran algunos de los comentarios que podían leerse.

Laura está muy acostumbrada a estar en el punto de mira, y es que la joven es constantemente foco de duras críticas sobre su día a día. Aún así, ella y su marido, Risto, no se condicionan por ninguna polémica y viven la vida tal y como ellos saben.

Risto ha vuelto a su programa con más fuerza que nunca, y Laura sigue centrándose en un montón de nuevas metas profesionales que tiene por delante. Suerte chicos, y disfrutad mucho de Roma.