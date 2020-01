15 ene 2020 sara corral

Úrsula Corberó se ha convertido en una de las actrices más seguidas y adoradas del panorama actual, y es que tras su éxito mundial en series como 'La casa de papel', la joven va cosechando cada vez más reconocimiento.

Hace la tiempo que ella y Chino Darín, hijo de Ricardo Darín, mantienen una relación. Hoy, la joven ha sorprendido a todos con esta felicitación para su novio tan especial.

Con un collage de lo más original, la actriz escribía en su última publicación de Intagram: "Tarta de cumple para el amor de mi vida. Te amo". Han sido muchos quienes se han sorprendido con esta ingeniosa y divertido felicitación, y no han dudado en comentar.

"Eres grandiosa", "Así cualquiera come 'tarta'", "Esta foto es mucho" o "Quiero un regalo así algún día", eran algunos de los comentarios que dejaban amigos y fans. Aunque sin duda, el comentario que más ha resonado ha sido el del propio Chino, que contestaba diciendo: "Estoy pidiendo un deseo antes de soplar esa vela. Te amo".

No es la primera vez que los jóvenes muestran lo realmente enamorados que están. "Me siento afortunada de tener un hombre al lado que me escucha, me respeta y me valora. El amor es eso. Gracias a todos los hombres que nos tratáis como merecemos, con amor e igualdad", escribía Úrsula en una de sus últimas publicaciones junto a él.