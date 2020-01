16 ene 2020 sara corral

Hoy, Freedonia nos ha dado la oportunidad de conocer más de cerca a este grupo de música soul y funk que se ha convertido ya en todo un referente en el panorama actual. Un grupo que lleva en escena desde 2006, y que ha ido colgando el cartel de "entradas agotadas" allí por donde ha pasado.

Aunque son 8 los músicos que hacen soñar con su gran virtuosismo, hoy hemos hablado con Deborah, la última incorporación. Una voz incendiaria con un carácter y una potencia única.

Hoy Corazón 'Conciencia' es vuestro último trabajo, en él, las letras tienen como fuente de inspiración una charla de José Saramago. ¿De dónde nace esta idea?

Debborah Aunque yo he llegado más tarde, el proceso que han ido siguiendo si que es en la línea de José Saramago, con esta idea de la conciencia y el liberalismo. Yo no tuve mucha parte en el proceso de creación, llegue con ello casi montado, pero es algo que llevan estudiando mucho tiempo. Lo que queremos es despertar a la gente, hablamos de la necesidad de hacer conscientes de lo que es la sociedad hoy en día, de como estamos viendo últimamente algunas formas de pesar un poco antiguas. Es una llamada para crear consciencia con el tema del medio ambiente, una llamada en contra del odio...contra cosas que están resurgiendo

Hoy Corazón Sin duda, sois un grupo con un gran numero de integrantes, ¿Cómo es la creación del disco? ¿Qué mecanismos utilizáis a la hora de crear música?

Debborah Cada uno va aportando su idea, no hay ningún jefe, es un proceso creativo en grupo e igualitario. No hay una voz cantante, y lo considero una maravilla, porque al final es una manera de conseguir muchísima variedad, de conseguir magia.

Hoy Corazón ¿Cómo veis la industria musical en este estilo? ¿Está reconocido?

Debborah Creo que está bastante reconocido, la respuesta de la gente que escucha este tipo de música es bastante buena. Teniendo en cuenta que la música soul hace 15-20 años no tenía tanto auge como ahora, que solo había algunos grupos sonados o de mayor relevancia, creo que si está mucho más reconocida y aceptada. La música nunca es fácil, pero creo que la situación actual es mucho mejor que antes.

Hoy Corazón Sabemos que tú te has convertido en la última integrante del grupo por tu voz incendiaria y tu capacidad de expresión, pero ¿cómo os encontráis? ¿Quién buscó a quién?

Debborah Ellos me buscaron a mí (risas). Yo venía de trabajar y de repente me encontré con ellos y me dijeron: "Oye mira, te hemos estado mirando por Internet y estamos buscando una integrante. Y bueno, tu nos encajas perfectamente". Y claro, yo me apunto a un bombardeo, así que muy contenta, fui. Son maravillosos, se trabaja en un ambiente genial

Hoy Corazón Algo muy característico de vosotros es que es el segundo proyecto que sacáis financiado a través del 'crowfunding'. ¿Donde nace esta idea? ¿Por qué tomáis esta decisión?

Debborah Como has dicho, esta es la segunda vez que el disco sale así, y es que realmente la gente se integra y se vuelca en esto. Es algo mágico, porque si no fuera por la gente que nos apoya, no estaríamos haciendo música. Además, es una manera de integrarlos. Varias personas han escrito letras que luego salen en nuestros temas y que pueden reconocerse en los conciertos. Es algo que me pone realmente feliz, yo personalmente nunca lo había vivido. Es gente que apuesta por ti y por la buena música.

Hoy Corazón ¿Hay alguna canción del disco que tenga un significado especial para vosotros? Hay una que está compuesta por las aportaciones de vuestro público, como ya has dicho.

Debborah Creo que no hay nada más bonito que ir a un concierto y poder escuchar la letra que tu mismo has escrito. Además, siempre hacemos especial mención para que se sepa que, aunque somos nosotros los que la tocamos, está escrita por ellos. La canción es muy buena, todo lo que hemos hecho juntos la verdad que es muy especial. Colaboramos con 'Open arms', y una de las canciones que hay en el disco habla acerca de todo esto. Sacrificios que hace mucha gente, sobre los verdaderos problemas como por ejemplo la inmigración...

Hoy Corazón Una de vuestras mayores cualidades es la magia que creáis en los directo. ¿Son muchas las horas de ensayo que tenéis, o es la química entre vosotros la causante de esto?

Debborah Si te soy sincera, están las horas de ensayo, que son todas las semanas, pero es que cuando realmente estas cómoda en un trabajo, todo es diferente, toda la energía sale sola, el buen rollo y el ambiente van solos. También es porque todos estamos en la misma onda, trabajamos con emociones.

Hoy Corazón ¿Ya habéis empezado la gira verdad? De momento, ¿va cumpliendo vuestras expectativas?

Debborah Si la verdad que si. Yo la verdad que tenía ciertas dudas o miedos por si realmente a la gente le gustaría, pero la verdad es que está teniendo mucho éxito

Hoy Corazón ¿Cuáles son vuestros próximos eventos?

Debborah El 17 de Enero en Salamanca, el 18 en Vitoria, el 7 de Febrero en Córdoba y el 8 en Sevilla.

Hoy Corazón ¿Cómo os preparáis antes de un concierto?

Debborah Lo típico, prueba de sonidos, la voz... cada uno lo suyo, pero luego si que hay un grito final, un grito de guerra que nos hace tener la energía encima del escenario.

Hoy Corazón Para finalizar, ¿Cuál es la esencia de Freedonia?¿Qué le aportáis al mundo de la música?

Debborah Frescura. Siento que los temas que se tocan, sacan a la luz muchos problemas sociales que necesitan ser tratados. Es dar una voz más.