16 ene 2020 sara corral

Dafne Fernández y Mario Chavarría están viviendo uno de los momentos más tiernos de su vida, y es que desde que su hijo, Jon llegó a sus vidas, su vida cambió por completo, pero eso sí, a mejor.

La pareja no acostumbra a mostrar diariamente su día a día o sus momentos íntimos, sin embargo, ayer nos sorprendieron a todos con un tierno video en el que Mario y Jon jugaban con mucha complicidad.

Dafne compartía con sus seguidores un tierno momento. pinit

A través de la cámara de vigilancia del bebé, Dafne grababa como Marío y Jon se divertían en el cuarto con mucha complicidad. Desde el otro lado de la cámara, la actriz se emocionaba y escribía: "Amor". Aunque no es una práctica habitual, esta no es la primera vez que la pareja nos muestra su felicidad junto a su hijo en las redes sociales.

"Llevaba toda la vida imaginándote. Cómo serías, qué te gustaría, a quién te parecerías... has superado con creces todas mis expectativas y me haces sentir la mamá más especial del mundo", comenzaba diciendo Dafne en el primer cumpleaños de su hijo, a lo que añadía: "Gracias por este año, por todo lo que he aprendido contigo, por todo el amor que me das y por todas las risas".

Dafne compartía los momentos junto a su marido en su posible nueva casa. pinit

Además, los jóvenes hacían saltar ayer todas las alarmas con este video en el que se les podía ver en una casa en reformas bajo la que escribían: "Ganas de hogar". ¿Será que Mario y Dafne tienen un nuevo proyecto por delante?. Nosotros seguiremos atentos.