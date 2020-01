17 ene 2020

Este martes en cuatro se emitía el segundo capítulo de 'La Isla de las Tentaciones'. Supe de este 'realimi querido JuanRa Gonzalo, me habló de él con evidente emociónty' hace un año porque el director general de Cuarzo, . En aquel momento no pensé que podrían encontrar la fórmula del éxito a través del juego de la seducción.

Pero no me extraña que esté alcanzando las cuotas de audiencia que han disparado a la segunda cadena de Mediaset, porque los que nos dedicamos a esto sabemos que tentaciones hay a diario y que se manifiestan de múltiples maneras. Pero no solo los famosos son víctimas de este juego. ¿En cuantas oficinas, ministerios u hospitales la infidelidad sobrevuela a diario? Ya no importa estar o no casado. Es una cuestión de moral o, más bien, de contención.

Los humanos nos hemos acostumbrado a la inmediatez, a satisfacer en el momento nuestros impulsos más instintivos. Sin pensar más allá. Aunque hay gente que es infiel por naturaleza y otros, en cambio, que solo han caído en la tentación prohibida una única vez. El desastre puede ser tal, que mejor pensarlo dos veces antes de morder la manzana del Edén. El mundo se creó una vez. Y usted, ¿caería en la tentación o ha caído ya?