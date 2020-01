17 ene 2020 sara corral

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores más seguidos y admirados del panorama actual. El protagonista de 'Velvet' ha alcanzado la fama y el reconocimiento tanto nacional como internacionalmente. Ahora, con la entrada del nuevo año, el joven está centrado en numerosos nuevos proyectos pero, ¿estará el amor entre ellos?

Ayer, durante los premios Forqué, Miguel Ángel abrió su corazón y hablo sin pudor sobre este tema. "Estoy abierto al amor", decía el joven, aunque si es cierto que en el día de ayer estaba mucho más centrado en su nominación.

Ilusionado por este posible gran paso, el actor le consiguió entradas a su círculo más cercano. "Les he conseguido entradas a todos. Era uno de los propósitos", decía. Aun sí, un factor clave fue su madre, a quien le quiso dedicar unas tiernas palabras.

"Admiro mucho a mi madre, es una mujer que se ha reinventado varias veces", empezó diciendo, a lo que continuó: "Es muy valiente y muy, muy generosa".

Aun así, sentenció toda la conversación retomando el tema del amor. "No tengo novia. Si me buscáis una me la presentáis. Estoy abierto al amor, me lo paso muy bien", dijo Miguel Ángel.