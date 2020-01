18 ene 2020

Parece que este es un sábado de sorpresas. Después de conocer la noticia de la posible relación amorsa entre Bradley Cooper y Ana de Armas, pensabámos que no podríamos sorprendernos más. Pero estabámos equivocadas.

Según ha dicho Jorge Javier Vázquez, Sharon Stone habría ligado con Sandra Barneda, y la periodista, no lo ha desmentido.

Sandra Barneda acudía a 'Sálvame' donde habló del debate de la 'Isla de las tentaciones', pero también de su vida personal: relaciones amorosas, su orientación sexual... Nadie se dejó nada en el tintero.

Pero la historia no acaba aquí.

Según ha informado Jorge Javier Vázquez, la actriz Sharon Stone habría intentado ligar con ella de forma descarada. La presentadora, se sorojaba al instante y contestaba: ""No voy a decir ni que sí ni que no. No pienso responder, esto es una encerrona". Según Jorje Javier, este encuentro ocurrió cuando coincidieron en una fiesta.