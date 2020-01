20 ene 2020 sara corral

Sofía Suescun y Diego Matamoros han pasado de amor al odio en numerosas ocasiones durante la emisión de 'GH VIP 7'. Y es que la relación que sus respectivas parejas mantuvieron dentro de la casa,. hizo que Sofía y Diego pasaran por muy duros momentos.

Lo que empezó siendo una amistad por el dolor que les producía ver a sus parejas tan unidos dentro de la casa, pasó a ser una guerra constante en los platós de televisión.

Ayer, ambos se volvieron a encontrar en el plató de 'El tiempo de descuento' para defender a Kiko y Estela durante las últimas novedades del concurso, y más de allá de mantener la paz, protagonizaron otro gran encontronazo.

Jorge Javier les daba pie para comentar la última pelea dentro de la casa en la que Kiko y Estela se habían unido. Tras ver el vídeo, Sofía comentaba: "A mí me da mucha pena Estela porque al final no es ella misma. Yo por lo menos no he atado a Kiko en corto"

Diego, con mucha ironía le contestaba: "Yo no he atado a nadie, al contrario, a ti sí que te tiene prohibido tu marido que hables conmigo".

Bajo la fuerte ironía de Diego en la que aseguraba que el no tenía ningún problema en ser amigo de Sofía y que lo intentaría con todas sus fuerzas, la exganadora de 'GH' contestaba: "Yo con un mierdas como tú no voy a tener ni una palabra".

Aún quedan muchos días de emisión, ¿serán capaces de no pelearse más? Tendremos que esperar para verlo.