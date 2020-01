21 ene 2020

Se rostro se ha colado en los hogares de los telespectadores de Divinity gracias a 'Cazamariposas'. Nando Escribano se ha convertido en la pareja televisiva indiscutible de Nuria Martín, peor también en personaje por sí mismo. Al menos, para todos esos usuarios de Instagram que le siguen con devoción.

Con ellos ha querido sincerarse desvelándosles una dolencia que, de vez en cuando, le hace complicado desempeñar su día a día con normalidad. "Igual os da un poco de yuyu pero básicamente es que tu mente está despierta. A veces puedes abrir los ojos pero no puedes mover el cuerpo, no puedes hablar, no puedes gritar, no puedes mover ni un dedo", explicaba antes de añadir: "Afortunadamente, me pasa pocas a veces al año".

Nando padece una enfermedad que, tal y como relata, te hace despertarte con la sensación de que estás muerto por esa inmovilidad, y suele desembocar en fuertes episodios de ansiedad que provocan un enorme miedo a todo lo que sucede a su entorno al encontrarse en una posición de indefensión.

Y ya que estaba, confesaba que, de vez en cuando, tiene pesadillas con la muerte de sus padres. El presentador perdió a ambos, en dos años escasos, como consecuencia del cáncer: "En la mayoría de las veces sueño mucho con mis padres, pero es normal".