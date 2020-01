21 ene 2020 sara corral

Sara Sálamo está de celebración, y es que la joven actriz cumplió ayer años, y como no podía ser de otro modo, todos sus amigos y familiares se volcaron con ella. Es el primer año que Sara celebra su cumpleaños siendo mamá, y es que desde la llegada del pequeño Theo, todo ha cambiado por completo su vida y la de su chico, Isco Alarcón.

La joven, que esperaba el día con mucha emoción, no ha podido evitar escribir un tierno mensaje en su cuenta personal de Instagram donde se podía leer: "Podría tratar de mantener la compostura, como en la segunda foto, pero no quepo en mí de ilusión", comenzaba diciendo la actriz.

Emocionada, Sara seguía escribiendo: "¡Tengo tanta suerte...! Afronto los 28 ilusionada como si tuviera una década menos, convertida en madre de un pequeño al que amo con todo mi ser, siempre de la mano de mi chico favorito del mundo y de una familia y amigos que cualquiera querría para sí".

Han sido muchos los que han dedicado un ratito a la joven para mandarle un tierno y bonito mensaje, a lo que Sara ha constestado: "Trabajo en lo que me gusta y vivo con pasión cada reto al que me enfrento. Gracias a todos los que me felicitáis de una manera u otra. ¡Y feliz 20 de enero!".

Feliz cumpleaños Sara, esperamos verte cumplir muchos más.