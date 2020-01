21 ene 2020 sara corral

Hoy, uno de los grupos con más historia de nuestro país, Ketama, se sienta con nosotros para hablar de su gran vuelta. Antonio Carmona pone voz a su hermano, Juan, y su primo, Josemi, para hablarnos sobre los verdaderos artísticas que reinventaron el mundo de la música de toda una generación.

Tras 14 años separados, vuelven reeditando uno de sus mayores éxitos, 'De Aki a Ketama', con el que seguirán de gira con 'No estamos lokos', haciendo una parada muy especial, el 'Inverfest', este 23 de Enero.

Hoy Corazón Vuestro mundo es, y será siempre la música, pero volver después de 14 años no es algo que haga cualquiera. ¿Os da cierto vértigo si miráis hacía atrás y veis todo lo recorrido?.

Antonio Carmona Yo creo que al final lo que te da es más seguridad. He tocado con Camarón, con Paco de Lucía, fuimos también teloneros de Frank Sinatra...son tantas cosas vividas que al final lo único que te da es experiencia. Esta ciudad, Madrid, personalmente nos ha visto crecer. Yo vine con un año aquí, más tarde, empecé a trabajar en tablaos flamencos, clubs de jazz y demás, siempre creciendo. Además, creo que todo tiene su tiempo, el tiempo de poder recapacitar donde quieres ir musicalmente y de saber que es lo que de verdad quieres hacer.

Hoy Corazón Lleváis un año con esta gira, con 'No estamos lokos'. ¿Ha cumplido vuestras expectativas? ¿Esperabais este recibimiento?

Antonio Carmona Si. Lo mejor ha sido ver a toda la gente de mi generación, que han sido muchos, y ver a otras generaciones. Veo mucha gente que ahora viene con sus hijos, o generaciones más jóvenes que han escuchado hablar de nosotros y vienen a vernos. Eso es algo que nos da mucha alegría y mucha tranquilidad. En su momento evolucionamos la manera de hacer flamenco, aunque en realidad, nosotros no hacemos flamenco, eso lo he considerado de siempre, pero cambiamos la música.

Hoy Corazón Eso es algo que habéis recalcado mucho.

Antonio Carmona Si. Nosotros venimos de una familia como es la Habichuela, pero estamos catalogados en otra música, que la pueden llamar como quieran, pero flamenco no. Flamenco era por ejemplo Juan Habichuela, mi padre.

Hoy Corazón Marcasteis a toda esa generación que creció con vosotros, la generación que os vio avanzar.

Antonio Carmona Evidentemente, nosotros tenemos ya una edad madura, pero eso no quiere decir que no sigamos creciendo y haciendo música muy actual. Siempre estamos a lo último de todo lo que está pasando nacional e internacionalmente, ya que gracias a Dios, tengo muchos amigos en América con los cuales sigo componiendo. Estoy muy contento con todo lo que ha pasado este año, porque creo que ha sido un año muy productivo.

Hoy Corazón Vuestros principios no fueron del todo fáciles. ¿Cuál fue el mayor inconveniente que os encontrasteis al arrancar?

Antonio Carmona No lo sé, en verdad, creo que hoy en día hay más inconvenientes a la hora de grabar que antes. Las industrias no son lo mismo. Cuando pasó lo de Ketama, hubo un señor que se llama Mario Pacheco, de 'Nuevo Medios', que se enamoró de nuestra música y nos dio toda su energía y su corazón para poder hacer el disco. Cierto es, que antes no teníamos las plataformas que hay ahora, sobre todo las digitales, quizás sea eso lo único que yo echaría de menos de mi época. Por lo demás, todo ha sido muy natural. Creo que es necesaria esa evolución progresiva, ya poder gestionar la fama es algo difícil, figúrate, a mí el éxito me llegó con los 27 años, y yo llevaba trabajando desde los 14.

Hoy Corazón ¿Qué os llevó a decidir retomar el grupo?

Antonio Carmona Muchas cosas. A nosotros nos tira la sangre, nos tira el 'habichuelismo' que tenemos los tres. Date cuenta que los tres somos hijos de Juan Habichuela y de Pepe Habichuela, procedentes de un barrio de Campamento en el cual nos hemos criado siempre juntos. Nos tira la sangre, nos tira la unión. Además, ahora mismo estamos en un estado de agradecimiento donde cada uno, con su instrumento y su manera de enfocar la música, está disfrutando de este momento estrella de Ketama.

Hoy Corazón Que actualmente haya una visión un tanto más amplía del flamenco es también mérito vuestro. ¿Cómo os sentís por ello?

Antonio Carmona Totalmente. Creo que en aquella época, dar un paso hacía delante era importante, y nosotros lo dimos. Yo soy percusionista, tengo casi 50 discos hechos de percusión con Paco de Lucía, o con Enrique Morente entre otros. Yo conozco muy bien el flamenco, pero no me puedo poner a cantarlo, no porque no sepa, si no porque mis vivencias musicales están dentro de una evolución. Yo podría haber tocado perfectamente Soleá, Buleráis, Seguiriyas... pero decidí dar un paso hacía delante. Ahí me vino justo la fusión latina a través de esa música que traía mi padre cuando venía de gira, comenzaron a nacer entonces mis pequeñas fusiones, que fueron las que dieron un paso en esta nueva música que tiene olores y matices del flamenco

Hoy Corazón Supongo que poner tu granito de arena es algo muy gratificante, ¿no?

Antonio Carmona Si. Esto es algo que hicieron también artistas como las Grecas o Manzanita. Muchos artistas que no eran flamencos, pero que venían de esa rama, de ese abanico que es este arte.

Hoy Corazón ¿Recibisteis muchas críticas por vuestra nueva manera de entender la música y evolucionar este arte?

Antonio Carmona Muchísimas. Fíjate que era nuestra tierra, y de repente trabajábamos más de Despeñaperros hacía arriba que en nuestro hogar. Ahora pasa todo lo contrario, ahora hay más variedad. Pero si es verdad que había estos señores que guardaban el flamenco más puro, y para ellos, dentro de su entender, no estaba lo que nosotros estábamos haciendo, que realmente era evolucionar y atraer a otro público

Hoy Corazón ¿Creéis que el flamenco está actualmente valorado en la industria musical?

Antonio Carmona Pues mira, creo que es una pena. El flamenco lo han quitado la categoría en los 'Grammys', y eso es un desorden por parte de las industria y por parte de las entidades de la música. Se debería estar pendiente de algo tan grande como es el flamenco. Cuando llegas a España, la gente lo primero que quiere, es ir a un tablao, ver algo de flamenco, entonces, quieran o no quieran, es nuestra raíz. Por otra parte, yo por ejemplo veo que cuando voy a Colombia, hay un canal 24h de Vallenato. En el explican de donde vienen, quienes eran las grandes figuras y demás. Nosotros hemos tenido nuestro Quincy Jones y nuestra Nina Simone, entre otros, son nuestros artísticas como La niña de los Peines, Pastora, Antonio Chacón o Sabicas. Grandes estrellas del flamenco que nadie conoce, y que no debería ser así. Yo creo debería de haber un canal donde la gente pudiera ver todo esto, y que cuando se preguntaran la procedencia de Ketama, supieran que viene ahí, de todos esos grandes.

Hoy Corazón ¿Por qué tomasteis la decisión de reeditar este disco?

Antonio Carmona Nosotros estábamos en esta pequeña compañia de Mario Pacheco donde había grandes artístas, pero era todo muy familiar. Vendíamos como 20.000 copias, que no estaba mal, y hacíamos nuestra gira, pero de repente, pasó un fenómeno, que fue este disco. Antonio Vega, Antonio Flores o el Potito fueron algunas de las colaboraciones y claro,pasamos de vender 20.000 copias, a vender un millón. Una locura. De ahí querer recordar ahora todos esos grandes momentos que nos cambiaron la vida.

Hoy Corazón ¿Quiénes han sido para vosotros grandes referentes? En alguna ocasión habéis mentado a Antonio González 'El pescailla' como uno de ellos.

Antonio Carmona Si, por su puesto. A parte de mi padre, Juan Habichuela, el tío 'Pescailla' lo es. A él le pasó lo mismo que a nosotros, era un gitano que venia de tocar la guitarra por Seguiriyas, por Soleá y por todo eso, y de repente empezó a cantar 'Dos extraños son', que es algo mágico. Era muy extraño ver cantando a un gitano que cantaba él, y como lo cantaba; tan gitano. Yo creo que tengo mucha gente para estar donde estoy. Mucho latino de la música que traía mi padre, música africana...mucha música.

Hoy Corazón ¿Le has dado algún consejo a tus hijas sobre el mundo de la música?

Antonio Carmona En lo musical yo tengo mucho respeto. Mi hija Lucía yo creo que lo tiene muy claro, compone todo lo que le da la gana, tiene una naturalidad increíble. Se levanta por la mañana y está tarareando, yo me quedo fascinado porque es algo que se acaba de inventar. Marina es más con una guitarra, viene del Liceo Francés, y hace unas fusiones increíbles, es muy versátil. Yo creo que las dos tienen algo que decir, pero a su modo, y ojalá que tengan la mitad de la suerte que he tenido yo.

Hoy Corazón ¿Cómo son los momentos previos a las actuaciones?¿Tenéis alguna tradición?

Antonio Carmona Oración, siempre oración. Yo soy muy creyente, creo que Dios me ha levantado muchas veces, me ha abierto los ojos, y me gusta decirlo. Lo mismo que estoy orgulloso del flamenco, estoy orgulloso de mis creencias

Hoy Corazón Habéis tocado con grandes artistas nacionales e internacionales, pero ¿Hay algún momento de tu carrera musical que lo recuerdes especialmente?

Antonio Carmona El mejor momento que he tenido es grabar 'Potro de rabia y miel', el último disco de Camarón, donde yo hice la percusión con un cajón. A la derecha tenía a Camarón, y a la izquierda a Paco de Lucía, y en medio de los dos yo, tocando por Bulerías. Eso no se me va a olvidar en la vida.

Hoy Corazón El 23 de Enero actuáis en el Inverfest. ¿Cómo lo estáis preparando? Ya habéis confirmado varios artistas.

Antonio Carmona Si, a las 20.30 de la tarde. Es un sitio que tiene mucha historia musical, un festival que tiene muchas cualidades porque tiene momentos para todo. Viene Rosario Flores, Pablo Rosenberg, Moncho Chavea y Original Elias. Va a ser una noche bonita donde poder recordar con nosotros esas canciones que marcaron a una época. Además, tocar en madrid para nosotros siempre es un placer, es como tocar en casa

Hoy Corazón ¿Qué más fechas tenéis por delante?

Antonio Carmona El día 29 hay un homenaje a un primo mío, Rafalín , al que vamos a ayudar. Tu sabes que cuando los flamencos se ponen malitos, pues vamos todos a ayudar para que pueda curarse u ofrecerle lo mejor, y eso es lo que vamos hacer. Además, el 13 de Marzo estaremos en Murcia y el 14 en Tenerife. Y bueno, este jueves 23 en Madrid, claro.

Hoy Corazón Para terminar, más allá de todo lo que habéis logrado como grupo y como artistas ¿Cuál es la verdadera esencia de Ketama?

Antonio Carmona Yo creo que la verdad y el poder comunicar el tipo de música que hemos hecho toda la vida. La humildad de los habichuela que, siendo musicazos, no les importó venir y trabajar a pico y pala..Yo creo que lo que nos define a los Habichuela es la humildad y la constancia.