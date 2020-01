22 ene 2020 sara corral

Ares Teixidó, la exconcursante de 'GH' ha cumplido 33 años y ha decidido celebrarlo por todo lo alto. La joven, que hace uno años era una de las figuras televisivas más buscadas, lleva ya bastante tiempo separada de los focos cumpliendo sus nuevos proyectos laborales.

Hoy, la joven ha querido compartir con sus seguidores un emotivo mensaje que no ha pasado desapercibido.

"Que se cumpla, por favor. Hoy hace 33 años que llegué al mundo para ser feliz", comenzaba escribiendo la joven en una de sus últimas publicaciones de su Instagram. Emocionada, la excolaboradora seguía escribiendo: "33 años. No soy la misma que antes, eso es así. He cambiado y me gusta. Me enorgullece crecer a todos los niveles".

"Por fin he encendido la llama que algunos creyeron apagar. Gracias a todos ellos porque me dieron mucha fuerza", continuaba escribiendo la joven, y añadía: "Orgullosa de haberlos dejado atrás y sintiendo que algunas de esas personas seguirán siendo importantes, pero de otro modo".

Han sido muchos los que han dedicado un minuto de su tiempo para desearle un feliz cumpleaños a la joven, a lo que esta contestaba: "Que afortunada soy de poder disfrutaros. Agradecida y emocionada porque dos de esas personas de mi vida, han parado su mundo para dedicarme su tiempo, siendo el mejor regalo que me podían hacer.".

Feliz cumpleaños Ares.