22 ene 2020

Raquel Bollo está apunto de ser abuela por partida doble. Y es que sus dos hijos, Alma y Manuel, están a punto a de ser padres. Ayer, la colaboradora de 'Sálvame' pasó una tarde un tanto difícil con una noticia que le afectaba directamente.

Este verano fue muy difícil para ella por todas las noticias que daban sobre sus hijos en su propio trabajo, así que puso un últimatum,. Y ayer, estuvieron a punto de romperlo.

Cuando la presentadora desvelaba que la noticia estaba directamente relacionada con Raquel, esta no dudaba en contestar: "Sé todo lo que tengo que saber de mi vida". Muy nerviosa, la ex de Chiquetete continuaba diciendo: "Si es en cuanto a mis hijos, no voy a pasar ni una más".

"Si me tengo que ir para poder demandar al programa al que tengo tanto que agradecer, lo haré", decía muy enfadada. Su hija, Alma, que está a punto de dar a luz, veía el programa en directo desde casa y le mandaba un mensaje para tratar de tranquilizarla. "Solo quiero decirle a mi hija que estoy tranquila", le contestaba Raquel.

"Sé que hacéis vuestro trabajo, pero tenéis que valorar lo que tenéis", decía cada vez más alterada Raquel mientras se refería directamente a su compañero Gustavo González con quien ha tenido ya varios enfrentamientos. "Si tanto daño te ha hecho este programa que te da de comer ten la valentía de irte pero no vayas contra tus compañeros", sentenciaba la colaboradora.