23 ene 2020 sara corral

El Maestro Joao ha sido sin duda uno de los concursantes de 'GH VIP 7' más seguidos por los divertidos momentos que ha dado. Sin embargo, en alguna que otra ocasión, el vidente ha protagonizado algún que otro drama, como fue su ruptura en directo con Pol Badía, el que fuera su novio.

Tras comentar en la final del concurso que estaba enamorado de otro chico que se llamaba, Alberto, todos los focos se pusieron sobre el joven hasta que dio la cara y fue a visitarle a la casa.

Dentro de la casa de 'El tiempo del descuento', Joao está incomunicado, y cada vez son más las ganas de saber sobre el exterior y lo que está pasando. Lo que no sabemos es si se imagina el drama que se le va a venir encima a su salida.

Alberto, el que fuera su novio del que tan enamorado estaba, ha decidido cortar la relación con el concursante sin que él lo sepa, y así lo ha contado. En una exclusiva para la revista Lecturas, Alberto decía: "Estoy conociendo a otra persona y Joao no lo sabe".

Bajo la expectación de todos, el joven proseguía contando: "Me he encontrado muy bien con ella, he sentido mucho feeling, me he encontrado a gusto, tranquilo".

Sin embargo, desde dentro de la casa, Joao sigue pensando mucho en su novio a quien le dedicó unas tiernas palabras desde su blog. "Alberto, espero que recuerdes todo lo que hablamos, todo lo que sobran las palabras decir y que pronto estaremos juntos otra vez", escribía el vidente.

¿Se imaginará Joao todo lo que se le va a venir encima?