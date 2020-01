23 ene 2020 sara corral

Anabel Pantoja entró a la casa de 'GH VIP 7' con mucha ilusión, y es que la joven ya había comentado en más de una ocasión, que concursar en un 'reality' así era para ella un sueño. Sin embargo, todos sus planes se vieron torcidos al haberse convertido en la primera expulsada, algo que le causó gran decepción.

Ahora, que ha empezado 'El tiempo de descuento', la cadena le ha dado otra oportunidad a la sobrina de la tonadillera, pero parece que algo no está saliendo bien.

Anabel se ha convertido en una de las nominadas para esta seman. La joven, que tuvo su charla con Kiko Hernández, se quedó bastante triste tras ser consciente de que estos podrían ser sus últimos días dentro de la casa.

A su vuelta con sus compañeros, la joven lloraba desconsoladamente diciendo: "Yo no me quiero ir, me quiero queda un par de semanas más". Sus compañeros, que trataban de consolarla, escuchaban las razones por las cuales Anabel cree que será la próxima expulsada.

"Yo ya no se que más hacer", empezaba a decir Anabel, a lo que añadía: "Trato de contentar, de hacer reír a todos, de marcar". Muy dolida y triste, la joven añadía: "Siento no ser lo que quieren que sea".

No sabemos si Anabel se convertirá en la próxima expulsada, lo que está claro es que si eso pasa, la joven se va a llevar un gran disgusto.