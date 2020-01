23 ene 2020 sara corral

Diego Matamoros y Estela Grande se han convertido en una de las parejas más seguidas y buscadas del momento, y es que, tras el paso de la joven por la casa de 'GH', su matrimonio pendió, durante muchos meses, de un hilo.

Ahora, que la modelo ha vuelto para concursar 'El tiempo de descuento', han sido muchos los que han especulado con una supuesta ruptura por parte del joven, algo que él mismo ha querido aclarar.

El hijo de Kiko Matamoros ha querido hablar sobre este rumor que empezó Sofía Suescun en su programa de 'Mujeres Hombres y Viceversa'. "Viendo la que se está montando y que no pienso acudir a ningún medio a desmentir mi vida, os voy a aclarar algo que salió ayer y que contestaré aquí", comenzaba escribiendo el joven.

"Mi intención con mi matrimonio y con mi vida es que no sea un circo, ¿esto qué quiere decir? por muchas partes y por mi parte también, cosa que me arrepiento y no pienso volver a repetir", continuaba diciendo emocionado.

"Eso no quiere decir que todo sea maravilloso, pero mi mujer me dijo que quería entrar y yo la estoy apoyando en ello, para mi no hacía falta volver", continuaba diciendo Diego, que quería zanjar la situación diciendo: "Ya dije que mi vida la dirijo yo, si me la pego, me la pego yo y quién está en mi vida a día de hoy es Estela".