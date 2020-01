24 ene 2020

una de las estrellas latinas que más brilló en la alfombra del Festival Cana Dorada, en Cap Cana, fue la actriz mexicana Aracely Arámbula. La protagonista de 'La doña', serie que emite Netflix y Telemundo recibía un premio como Actriz Protagonista Internacional, y es probable que en un futuro la veamos en la gran pantalla de la mano del Avi Lener (productor de las sagas de Rambo y Rocky).

"Para mí ha sido un honor asistir a este fantástico festival que une el talento latino con Hollywood. Se lo dedico a mis hijos y a mi familia", aseguraba. Durante las jornadas del festival, la mexicana, que está viviendo su mejor momento profesional y que es la madre de dos de los tres hijos del cantante Luis Miguel, habló con 'Hoy Corazón' sobre las eternas polémicas sobre la nula relación que el astro de la canción tiene con sus hijos y la supuesta pensión millonaria que la actriz le estaría reclamando.

"Todas esas cifras publicadas —se habla de 60.000 dólares al mes—, son falsas. En realidad todo esto salió porque me lo preguntaron en un aeropuerto y yo les dije que fueran a preguntarle a él. Soy una mujer que ha trabajado desde siempre. No necesito estar pidiendo una pensión. Gracias a Dios mis hijos viven estupendamente gracias a mi trabajo y mi familia. Aunque legalmente tienen derecho a muchas cosas de su padre, lo que más me gustaría es que él pudiera ver y compartir más con sus hijos que ya tienen 11 y 13 años. Es una pena que se esté perdiendo su evolución", comentó Arámbula, que quiso dejar claro que "más que dinero, yo le pido que ejerza de papá. El tiempo no vuelve y yo le diría al padre de mis hijos que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa no se pierda esos momentos. Conmigo no, con ellos".

Y es que Luis Miguel, no solo no estaría cumpliendo, supuestamente con todas las obligaciones económicas, sino que además, no ve a sus hijos desde hace tiempo y se ha perdido muchos eventos importantes. Para los pequeños Miguel y Daniel, que ya no son unos niños, su tío Leonardo, hermano de la actriz y sus abuelo materno han sido las únicas figuras paternas que han tenido.

Segunda temporada de la serie

En relación a la serie Luis Miguel que se emitió por Telemundo y Netflix, la actriz nos confesó que ni ella ni sus hijos aparecerán en la segunda temporada. Según contó, sus hijos, de momento, no saben qué quieren ser de mayores, a pesar de tener en los genes, la herencia musical y la actoral. "Sean lo que quieran ser, yo siempre les apoyaré, así como hicieron mis padres conmigo", dijo Aracely.

Con respecto al corazón, Arámbula nos confesó que está enamorada de una persona que no es conocida y que le gustaría que se mantuviera en privado. "Cuando he tenido relaciones y se han hecho públicas, no han funcionado, así que mientras pueda, lo mantendré así". Lo que sí dejó claro es que el que el hombre que reemplace a Luis Miguel en su corazón, deberá aceptar a sus hijos. "Somos un equipo".

Por su parte, el que fuera el 'Sol de México' no está atravesando su mejor momento: ni a nivel profesional, ya que hace mucho que no da conciertos, ni personal. Hace poco surgía la polémica al salir publicada una foto del cantante en las redes con una chef, donde, según los fanes, lucía un aspecto nada favorable.

En cuanto a su papel como padre, lo cierto es que además de no tener mucho vínculo con los hijos de Aracely, tampoco lo tiene con su hija mayor, Michel Salas, de 30 años, y que tuvo que esperar hasta tener 16, para contar ella misma que era la hija del astro mexicano. Aracely le ha lanzado una generosa propuesta para que esté más cerca de sus hijos. Ahora, la pelota está en su tejado.