24 ene 2020 sara corral

María Teresa campos y María Jiménez han tenido un duro enfrentamiento a causa de un hombre, Bigote Arrocet. Y es que desde que el humorista dejó a María Teresa son muchos quienes se han atrevido de hablar de ellos incluso hasta de acusarlos.

El fin de semana, María Jimñenez acudió a 'Sábado deluxe' donde tuvo unas palabras para el exnovio de la presentadora, algo que no pareció agradar a esta.

Él va mariposeando, es un puñetero, tiene muchas mujeres alrededor", eras las palabras que comenzaba a decir de él la cantante, a lo que añadía: "Mucho ha aguantado María Teresa".

Al parecer, María Teresa quiso ponerse en contacto esa misma noche con ella, y no precisamente para una charla tranquila: "Me llamó de madrugada y muy enfadada. Me dijo: 'Soy María Teresa Campos'", decía la cantante.

Ante todo las declaraciones de esta, María Teresa no ha podido permanecer callada y ha hablado. "El único motivo de mi llamada era decirle a su hermana que Edmundo la quería mucho y que estuvo muy preocupado por ella cuando estuvo enferma", contaba la Teresa.

Tras estas palabras, la presentadora ha confirmado que ella no tiene ningún tipo de comentario hacia el que es ya su exnovio. Parece que todavía es pronto para olvidarse definitivamente de él.