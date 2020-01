24 ene 2020

Sucedió el pasado miércoles. Rocío Flores colgaba un par de imágenes desde el hospital, donde se quedaba ingresada, y hacía saltar las alarmas. Si bien es cierto que la cara que tenía en ambas fotos no hacían sospechar que fuese nada de extrema gravedad, el misterio con el que lo envolvió, provocó que más de uno se preocupara.

Ahora, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco (que esta semana ha tenido que hacer frente a una nueva arremetida de Sofía Suescun, en esta ocasión, en forma de exclusiva en la revista 'Lecturas'), ha querido explicar, de manera escueta, qué es lo que la llevó a permanecer unas horas ingresada.

"Me hicieron una pequeña cirugía en la boca", explicaba la joven, que añadía que el ingreso se había debido a la anestesia que le pusieron. Por precaución y ante posibles efectos secundarios, los facultativos decidieron que lo mejor era que permaneciera hospitalizada hasta que hubiese expulsado esa anestesia.

"Estoy bien, perfecta. No me ha pasado nada grave, ya me han dado el alta. Como me sedaron, me dejaron la noche en el hospital", decía Rocío poco después de que su representante, en declaraciones a 'Look', especificase que le habían quitado cuatro muelas del juicio, pero que no había habido complicaciones de ningún tipo.

Vamos, que Rocío está en perfecto estado de revista por si tiene que coger el primer vuelo a Honduras para embarcarse en esa aventura de 'Supervivientes 2020' de la que, ni la cadena ni la productora, ha dado datos y detalles exactos todavía, a pesar de que las quinielas aseguran que el 'reality' está próximo a empezar.