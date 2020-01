24 ene 2020 sara corral

Noemí Salazar, la 'reina del brillo' llegó hasta la final de 'GH VIP 7' convirtiéndose en una de las concursantes más seguidas y queridas por el público. Mientras casi todos sus compañeros han vuelto a Guadalix para concursar 'El tiempo del descuento', ella sigue con su rutina, aunque nos ha sorprendido a todos con una anécdota.

La joven ha compartido a través de su cuenta personal de Instagram, sus anécdotas con el coche, y es que ha asegurado que aunque tiene el carnet desde hace más de un año, no lo ha cogido casi nunca.

A su salida de la casa, parece que se ha propuesto una nueva meta, y por ello ha decidido comprarse un coche automático. "Es que no entiendo a la gente que pita, ¿se creen que se me cala el coche por que quiero? Será hijo porque estoy aprendiendo", decía en uno de sus últimos videos.

"Le abollé un poco la puerta del coche a mi vecino porque me choqué con el, y hoy he rayado la llanta con la columna", contaba la exconcursante a sus seguidores. Además, añadía: "Es que la gente va como loca, te adelantan para nada, para quedarse parados en el semáforo de enfrente. Es que no saben conducir".