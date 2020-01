24 ene 2020 sara corral

Compartir en google plus

Chabelita Pantoja y Asraf Beno han sido muy perseguidos por los medios tras declarar abiertamente su relación hace más de 6 meses. Y es que el acercamiento que la hija de Isabel Pantoja y el modelo tuvieron en 'GH', cuando la joven tenía pareja, hizo arder las redes.

Meses después y tras la salida de Guadalix de la Sierra, Chabelita puso punto y final a su relación con Omar Montes, y se decantó por el modelo del que ahora está muy enamorada.

Hoy, Asraf cumple años, y lejos de mantener sus declaraciones en la intimidad, Chabelita ha querido mandarle un tierno mensaje a través de su última publicación en Instagram donde escribía: "Segundo cumple que pasamos juntos, y todo lo que hemos recorrido hasta el momento".

Bajo un vídeo en el cual se les puede ver muy cómplices y felices, la joven seguía escribiendo: "un año super completo y con muchas ganas de seguir a tu lado". Y añadía: "Te mereces todo lo bueno que te puede pasar, y yo siempre estaré a tu vera".

No es la primera vez que la pareja da rienda suelta a su amor y se dedican estas palabras, justo ayer, Asraf escribía: "Desde el primer día me robaste el corazón. Tú eres la que me comprende, la que cura mis heridas, la mujer de mi vida".

Muchas felicidades Asraf, esperamos que sigáis siendo muy felices.