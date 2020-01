27 ene 2020

Ants de que comenzara el desfile por la alfombra roja del Palacio de los Deportes de Málaga en los Premios Goya 2020, una de las preguntas más escuchadas en las redacciones era si Paula Echevarría, uno de las más esperadas siempre para juzgar su look, estaría presente o sería baja, como ya lo había sido en la edición anterior.

No hubo que esperar a que empezase ese paseillo para saber que no lo haría. Ella misma publicaba un mensaje en Instagram en el que contaba que sus planes para esa noche eran otros: cenar en casa de su amiga Alicia Promesas y disfrutar de la ceremonia desde la lejanía.

Así fue. Y, a pesar de no tener que desfilar para los fotógrafos, decidió rescatar uno de los vestidos que utilizó en una de las galas de los Goya para verlo desde el sofá de casa de su amiga. No solo eso, sino que enseñó a sus 'followers' cómo ella la retocaba, y compartía alguna imagen del pasado, como homenaje personal a la fiesta del cine.

"La tradición es la tradición... A los Goya hoy no voy, pero me pongo un Dolores Promesas y mi Ali promesas me retoca", escribía al lado de las imágenes seleccionadas para ilustrar su particular noche de los Goya lejos del epicentro, Málaga.