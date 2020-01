27 ene 2020 sara corral

Patricia Conde ha desvelado uno de los secretos más ocultos por las grandes estrellas. Y es que todo lo que vemos en los premios es glamour y lujo pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Como son los preparativos? Pues Patricia ha querido contarlo.

Con su humor y simpatía a la que ya nos tiene más que acostumbrados, la joven ha querido compartir con sus seguidores como fueron realmente los Premios Goya 2020 para ella, y lo ha hecho de esta manera.

"Antes y después, realidad vs expectativa... casera vs goyesca...", comenzaba escribiendo la humorista, a lo que añadía: "Una cenicienta moderna que es madre y tiene mucha plancha... que llega la última y se va la primera mucho antes de que empiece el reggaeton.. que no quiere perder los papeles ni los zapatos porque los tiene que devolver".

Aunque parecía que el discurso de Patricia era solemne y triste, para ella toda esta preparación tiene algo muy bueno, sus hijos. "Al llegar a Madrid....la recompensa: 'Mami, qué guapa estabas con ese vestido azul, ¿vamos al cine?'", decía la joven.

Aun así, la joven quiso recalcar lo especial que fue la noche y la importancia que tiene para ella el cine y la cultura. Por ello alegó: "Que viva el cine, los cuentos de princesas adaptados y las historias que te remueven las tripas, la conciencia y la vida entera... ".

Nos encanta la naturalidad de Patricia, y es que, ¿hay mejor que decir las cosas tal y como son?.