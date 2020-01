27 ene 2020 sara corral

Mahi Masegosa ha sido sin duda unos de los descubrimientos televisivos del 2019, y es que desde su participación en 'Supervivientes 2019', han sido muchos los que se han enamorado de su ingenio y espontaneidad.

Aunque ahora está algo más separada de los focos, la joven, que consiguió una fuerte tropa de seguidores, utiliza sus redes sociales para estar cerca de aquellos que tanto la admiran.

La joven ha sorprendido este fin de semana a todos con una gran noticia: se casa. Mahi acudió al plató de 'Sábado Deluxe' donde desveló todos los detalles de su pedida de mano, algo que no pasó para nada desapercibido.

La diseñadora, que ha protagonizado tiernos y románticos momentos con su pareja, tuvo una pedida de mano muy especial con una banda sonora de escándalo, Hurricane de Bob Dylan. "Me pidió matrimonio en Córdoba, bajo el Cristo de los Faroles", comenzaba explicando a los colaboradores de Sálvame.

Según contaba la joven, todos los preparativos de la boda ya están en marcha, incluso ya ha pensado todo sobre su vestido de novia. "Sé que me quiero casar de blanco impoluto y con la peluca azul", comenzaba diciendo, a lo que añadía: "Al final he decidido hacerme el vestido yo misma porque todo lo que me ponen me parece poco".

Nosotros estamos deseando ver este enlace que, sin duda, será único. Enhorabuena chicos.