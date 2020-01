28 ene 2020

¿Qué sentido tendría para un 'influencer' entrar en un quirófano para mejorar su imagen y no compartirlo con sus seguidores? Ninguno. Así que Oto Vans se ha apresurado a expresar sus sentimientos y emociones con sus 'followers' nada más salir de esa rinoplastia con la que buscaba obtener una nariz con la que sentirse a gusto.

Oto, como ya hiciera María Pombo la semana pasada, ha recurrido a los 'stories' de Instagram para contactar con su comunidad virtual. "Es un hecho muy fuerte para mí haberme hecho la rinoplastia y quería compartirlo con vosotros", comenzaba el 'youtuber' al que pudimos ver en la isla de 'Supervivientes'.

Me dan ganas de llorar, ya puedo hacer los vídeos de frente"

"Estoy emocionadísimo de haber pasado por las maravillosas manos de Blas García García. Si queréis saber más de él, podéis ver su Instagram, donde cuelga sus trabajos. Es maravilloso", continúa muy emocionado. Tanto, que no podía evitar que se le cayesen las lágrimas y le costaba continuar explicando ese torbellino de emociones con su nariz convenientemente vendada.

"Me dan ganas de llorar, ya puedo hacer los vídeos de frente", advertía antes de añadir: "No puedo estar más natural en esta foto, y es como quiero mostrarme, al menos en este momento. Así es como me siento, como cuando Rose montó al Titanic sin saber lo que le esperaba, pero yo sí sé lo que me espera, y no puedo estar mas feliz y con ganas de compartirlo con todos vosotros".