29 ene 2020 sara corral

Noemí Salazar y Estela Grande, mujer de Diego Matamoros fueron dos de las últimas finalistas de 'GH VIP 7' y durante los meses de convivencia ambas se hicieron muy amigas. Ahora que Estela a vuelto a entrar en la casa de Gudalix para 'El tiempo del descuento', Noemí quiere ayudar a sus amigos, y por eso se ha llevado a Diego de fiesta.

Diego Matamoros se va de fiesta con Noemí pinit

Noemí decidió invitar a Diego a un 'pedio' para apoyarle ya que lo está pasando un poco más con la vuelta de su mujer a la casa de 'GH'. El mismo compartía un vídeo en su Instagram en el que se le podía ver disfrutar de la noche y decía: "Fui porque me invitó Noemí, al principio me daba un poco de corte porque no sabía bailar, pero luego me enseñaron y fue una de las mejores noches".

Aunque nadie esperaba ver a Diego allí, se convirtió en uno de los invitados estrellas de la noche. "Tu hermana te está cuidando al marido Estela", escribía la madre de Noemí en su cuenta personal de Instagram.

Aunque el matrimonio de Diego y Estela ha estado en la cuerda floja durante un par de meses, sus fans esperan que finalmente todo se arregle y vuelva a ser como antes. Hasta el momento, Diego ha asegurado que todo está bien, pero tendremos que ir viendo como evoluciona la cosa.