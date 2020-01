29 ene 2020 sara corral

Funambulista presenta su cuarto disco, 'El observatorio', un trabajo que nace de la experimentación y los sentimientos de estos artistas que, buscan a través de la investigación de los estilos, su propia identidad.

Hoy habla con nosotros Diego, el cantante y compositor que, desde que nació, hizo que la música fuera su única guía. "Pintando cuadros" crea historias con las que compone sus propios temas o los de otros artistas como Rapahel. Creando magia, utilizan la conexión con su público como su verdadera fuente de energía.

Hoy Corazón 'El observatorio' es el cuarto disco de Funambulista. ¿Qué se siente llegando hasta aquí? ¿Da un poco de vértigo si mirar atrás?

Diego La verdad que todo me ha ocurrido de una manera asimilable. Ya son 20 años desde que empecé a hacer música, y lo que siento, es que hemos ido dando pasitos pequeños pero seguros. Inevitablemente, después de tantos años, uno mira atrás, ve lo que hemos caminado, y se queda alucinado, es una pasada. Muchas veces me preguntan si imaginé cosas como tocar en el Wizink, yo ni si quiera me lo permití soñar, no estaba en mis planes. Así que de un tiempo a esta parte, todo lo que me regala la música es algo a lo que le doy mi vida y mi tiempo.

Hoy Corazón La gira comenzó hace casi un año y ha sido todo un éxito. Habéis conseguido casi más de 100 mil suscriptores en Youtube además de llenar salas. ¿Ha superado todas las expectativas que tenías?.

Diego Si. Como te digo, es una cuestión de un tiempo a esta parte hacer las cosas con amor y con cariño. Saber que las canciones que escribo en mi casa o en mi estudio para entenderme, le sirven al mismo tiempo a la gente, es una responsabilidad, pero por otro lado, es también una manera de divertirme haciendo lo que más me gusta. Valoro muchísimo que la gente dedique su noche y su tiempo a escucharnos, es un placer. Al final, una vez que compongo la canción y que empiezo el proceso de grabación, estoy todo el rato pensando en la gente, en que les parecerá. Últimamente tengo mucho esa sensación, la de la conexión con ellos. La primera vez uno piensa que pueda ser casualidad, pero tener la sensación que vamos creciendo juntos, y que cada disco y cada historia sigue acompañando a la gente, es un pasada.

Hoy Corazón ¿De donde nace este disco? ¿Cómo surge la idea y todas las aportaciones nuevas que podemos escuchar?.

Diego Desde la libertad. Este disco esta hecho desde la libertad y la ausencia de prejuicio. Como decía, ver que la gente va aceptando lo que voy escribiendo no hace más que darme libertad para mezclar, mezclar cosas que de alguna manera son una parte de mi. Desde lo que he escuchado de niño en la parte de atrás del coche de mis padres, hasta la música que le robaba a mi hermano cuando era adolescente forman parte. En fin, creo que he ido absorbiendo todo poco a poco, he ido asimilando. Son muchos años para poder procesar los estilos y la distinta música sin parecer una copia de, si no algo propio

Hoy Corazón ¿Hay alguna canción que sea más especial para ti en este disco?

Diego Para mi hay muchas, por no decir todas. Hay canciones que uno escribe, y no sabe lo que va a pasar, de repente se torna un 'single' y hace que todo el mundo conozca el trabajo. Últimamente, por ejemplo mi tema 'Valiente', que le he hecho con Vannesa Martín a dúo, me hace estar un poco sorprendido a ver la reacción de la gente. Darme cuenta que al final cuando uno escribe no está tan solo si no que lo que uno siente también lo puede sentir muchísima gente, es algo muy reconfortable.

Hoy Corazón Quizás, una de las cosas que más sorprende es la magia y la conexión que se creáis en los conciertos. ¿Cómo lográis conectar tan bien con ellos, con el público?

Diego El público es el que hace el concierto, y no es un cumplido. Cuantas veces hemos aparecido en el escenario de una forma, con idea de hacer un concierto de manera íntima, y acaba en una fiesta porque el público quería eso. Yo creo que es escucharlos, y crecer juntos. Sobre todo, procuro no llevar un orden de canciones muy establecido, que aunque es un escollo para la banda, para ordenarnos y de más, es genial poder ir lanzando canciones según veo que el público va pidiendo,o va necesitando.

Hoy Corazón ¿Tienes algún mecanismo o rutina especial a la hora de crear y componer? ¿Una fuente de inspiración exacta?

Diego Necesito estar tranquilo y saber que tengo tiempo para hacerlo, para que si nace algo, no tenga que dejarlo ahí abandonado. Procuro buscarme el espacio y suelo estar en mi estudio que es donde me gusta escribir y experimentar. Escribir es cuestión de minutos, pero componer es un trabajo mucho mayor, de meses. Entre que arreglo una canción y otra, me nacen ideas nuevas, y esa es mi manera de hacer las cosas.

Hoy Corazón En la canción 'La vida de antes' haces referencia a los años 50. ¿Por qué allí? ¿Por qué esa época ya algo lejana?.

Diego No se, quizás los años 50, o quizás a la infancia de cualquiera de nosotros,o bueno, de la gente que viene de un pueblo. Yo creo que encierra esa España un poco antigua de la forma o las maneras de vivir, pero a la misma vez, la vivencia de cualquier persona que se haya ido y vuelva de vacaciones a su pueblo. Un ritmo más lento, ver como la vida pasa de otra manera, que se puedan sentir identificados. Cuando compongo son como imágenes, y esta canción me la provocó las fotos de la casa de mi abuela que, como la casa de todas las abuelas, tiene fotos con marcos feos y tapetes de ganchillo (risas).

Hoy Corazón ¿Cómo ves la industria musical ahora mismo?

Diego No lo sé, lo veo de distintas maneras. Por un lado está la música, los músicos y las canciones, y eso nunca está en crisis porque la gente consume cada vez más música. Es inevitable que sigamos escribiendo canciones, pero ha cambiado mucho la forma de hacerlas o difundirlas. Es un proceso que miro con atención porque me entretiene pensar que estoy viviendo un momento de cambios. La industria está haciendo lo que puede e intenta adaptarse, creo que hay hueco para todo. Si hay algo positivo para mí ahora mismo, es que hay pequeñas minorías que permiten a distintos estilos musicales vivir. Me gusta porque dignifica el oficio.

Hoy Corazón Has compuesto para grandes artistas como Rapahel o Malú, ¿Como es componer para otros?

Diego Pues es un honor y una responsabilidad tremenda. Suele ser gente a la que admiro y sigo, y que me dejen formar parte de eso, es una pasada. De una manera estudiosa, por un lado, tengo que aprenderme su obra, saber el lenguaje que utilizan o a quien le hablan. Luego, a parte de ahí, trabajo con mi manera de interiorizar eso. Yo intento hacer un cuadro sobre el que pintar, es decir, ponerme unas barreras en muchos sentidos y meterme en ese papel. Escribir como no escribiría yo. Procuro que haya una verdad.

Hoy Corazón Recientemente has sacado una nueva versión de tu canción 'Valiente y Libre' junto a Vannesa Martín. ¿Cómo es trabajar con ella? ¿Qué queréis contar?

Diego Lo teníamos pendiente de ese 'Dual' en el que no pudimos estar juntos, y que cada vez que hemos coincidido en cualquier gala o concierto, lo hemos dicho. Cuando se me ocurrió hacer esta canción pensé en ella. Trabajar juntos es un absoluto placer porque es una tía súper maja y super profesional. Me ha parecido muy cercana. Esta canción se la escribí a las mujeres importantes de mi vida, no tiene que ver con el amor. Esta mi abuela, mi madre, mi hija, mis profesoras del cole... es un particular homenaje, humildemente. Y lo digo todo con mucho cuidado porque no pretendo hacer demagogia de ningún tipo, simplemente las escribí para las mujeres de mi vida. Puede ser que los demás se estén viendo reflejados en ellas, y es una maravilla, pero no pretendería ni tendría la vanidad suficiente como para hacer un himno en ese sentido.

Hoy Corazón El 8 de Febrero vamos a poder disfrutar de vosotros en el 'Inverfest', una parada muy importante en ' El observatorio tour'. Además, habrá colaboraciones.

Diego La más importante para todos. Hace unos 6 años, tocando solo con mi guitarra por ahí, había 35 personas en los conciertos, ahora son muchísimas más. Esa sensación de sentirse arropado y de ver a tantísima gente siguiéndonos, es algo increíble. Tengo la sensación de no terminar de creer. En una noche así llevaré a mis amigos, a la gente con la que he compartido un montón de cosas y que nos hemos mezclado. Así que va a ser un placer traer a Marwan, Andrés Suárez, Efecto Pasillo, Dani Fernández, Rozalén y otros.

Hoy Corazón ¿Qué crees que es lo más importante que te ha aportado el mundo de la música? ¿Y tú a este mundo?

Diego Es que yo llevo desde los 14 años en la música, entonces me ha dado todo. Todas mis relaciones personales, mis amistades... mi mundo se ha hecho a través de ella. Yo a la música, pues no lo sé, agradezco que me dejen tocarla (risas)