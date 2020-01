29 ene 2020

Compartir en google plus

Llevaba un tiempo apartada de la primera línea. Desde que salió de la casa de 'GH VIP 7', lo poco que sabíamos de Alba Carrillo era por lo que colgaba en sus redes sociales. Pero está de vuelta. La modelo ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que se despacha a gusto. Con sus compañeros del 'reality', pero también con algún rostro conocido de Telecinco.

Y no nos referimos a Miguel Frigenti, con quien ya ha demostrado que no se van a ir a cenar juntos, sino a María Patiño. Porque en 'Socialité' rescataban no hace mucho unas imágenes de Alba buscando trabajo de presentadora y le han ofendido. Así que, le manda un recadito:" María se traba más que una pistola de feria y lo suyo es un trabajo remunerado, yo estaba haciendo una prueba".

No ha salido indemne de sus declaraciones Antonio David Flores. Era de esperar. Es cierto que, nada más poner un pie en la casa de Gudalix de la Sierra, fue directo a por él, algo lógico si tenemos en cuenta su amistad con Rocío Carrasco, con quien compartió plató en 'Hable con ellas'.

La modelo le cuelga la etiqueta de "peor persona" de toda la edición del 'reality' y asegura que se dedica a buscar las debilidades de quien tiene delante para ir a por él. Deja claro que no estaría dispuesta a convivir nunca más con él y tacha su carácter de traicionero. Sin duda, uno de sus mayores enemigos en el concurso... y fuera de él.

Los reproches llegan hasta el plató de 'Ya es mediodía'. Sí, por esa guerra con Frigenti. A Alba le dolió que, cuando este dijo que estaba en el 'reality' por sus relaciones sentimentales fallidas y no por ella misma, Sonsóles Ónega y Miguel Ángel Nicolás no fueran contundentes y dieran la cara por ella.

Por si alguien se pensaba que había desaparecido de la faz de la tierra, Carrillo ha dejado de manifiesto que está de vuelta. Y que tiene la escopeta cargada para tirar a dar a todo el que se mueva.