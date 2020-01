30 ene 2020 sara corral

Soraya Arnelas es una de las cantantes más seguidas y conocidas del panorama actual. Y es que tras su salida de la primera edición de 'Operación Triunfo', su carrera ha ido cosechando éxito tras éxito. Ahora, la joven comparte a través de sus redes sociales su día a día.

Junto a su marido, Michael, Soraya ha sorprendido a todos con una divertida anécdota que no ha pasado desapercibida.

Soraya y su marido comparten una divertida anécdota. pinit

"No os vais a creer lo que nos ha pasado, casi me meo en las bragas de la risa", comenzaba diciendo la cantante. Y es que al parecer, la pareja iba en su coche cuando se ha metido en una calle en obras. Lejos de diferenciar el asfalto con la pavimentación de una plaza del pueblo, han cruzado dicho lugar buscando un sitio para aparcar, por lo que sin darse cuenta, han bajado el coche por las escaleras de la plaza.

"Menos mal que tenemos un cuatro por cuatro, si no, habríamos volcado", continuaba diciendo la joven y añadía: "Me he muerto de la vergüenza, los obreros que estaban trabajando habrán flipado".

Soraya muestra el lugar de los hechos. pinit

La pareja comparte diariamente bonitos momentos de complicidad y diversión, pero también tienen tiempo para el amor. Esta misma semana, Michael cumplía años y su mujer le dedicaba unas bonitas palabras: "Hoy es el cumpleaños de mi compañero del alma.Es la persona que mi corazón reconoce como su alma gemela. El amor de verdad es el que crece con los años ,no el que disminuye".

Como nos gusta ver como os divertís, pero más cuidado para la próxima, eso si.