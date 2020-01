30 ene 2020 sara corral

Rosalía se ha convertido sin duda en la artista del momento, y es que la joven cosecha éxito tras éxito convirtiendo en oro todo lo que toca. El domingo pasado, la joven ganó su primer 'Grammy' premio por el que se la reconoció por hacer historia con una carrera musical como la suya.

Sin embargo, a pesar de ser adorada y querida por todos, ha sido protagonista de un video que ha hecho incendiar las redes por el cual ha sido muy criticada. Te lo contamos.

En el vídeo, se puede ver a la catalana junto a su amiga Dua Lipa en un bar donde unas mujeres bailan haciendo twerking mientras la autora de 'New Rules' les tira billetes. Han sido muchos los que no han podido contenerse y han contestado a estas imágenes.

"Me ha dado escalofríos el video", "gente de mierda, mas doble moral no pueden ser" o "No se como luego defienden las idead que defienden", eran algunos de los comentarios que se leían bajo la publicación, aunque no eran los únicos.

"No es un prostíbulo...es un club de stripers y las que están ahí son mujeres que bailan y la gente les tira dinero por eso, no tiene nada qe ver con prostitución, nadie compra a nadie, nadie explota a nadie, es un trabajo con contrato, donde hay guardias para resguardar seguridad", defendían otros usuarios.

Hasta el momento, ninguna de las dos artistas se ha pronunciado al respecto, tendremos que esperar para ver si lo hacen.