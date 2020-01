31 ene 2020 sara corral

Hoy hablamos con India Martínez, una joven cordobesa que comenzó cantando flamenco clásico, y que a día de hoy, ha convertido su música en un mezcla de esencias que, sin perder las raíces, no entiende de fronteras.

La joven, que consiguió su primer Disco de Oro en 2012, nos presenta hoy su último proyecto, 'Palmeras'. Un trabajo de reencuentro con aquella niña que cantaba y jugaba con las amigas en la plaza, y que se ha convertido en una de las mayores estrellas de nuestro país.

Hoy Corazón 'Palmeras' es el nombre de tu octavo disco. ¿Da cierto vértigo mirar atrás y ver todo recorrido como artista?.

India Martínez Más que vértigo, cuando miras atrás, lo que sientes es una especie de satisfacción enorme de haber cumplido esos propósitos que te ibas poniendo en el camino. Ya son 8 discos, unas cuantas giras con muchas vivencias que, cuando vienes de un barrio humilde, son muy difíciles de imaginar. Por ello, ver que se van alcanzando da satisfacción, además de pensar todo lo que me queda por delante (risas).

Hoy Corazón Tras 5 discos seguidos y un tiempo de reflexión, con 'Palmeras' vuelves a tu raíz. ¿Quién es India? ¿Dónde y como nació como la artista?

India Martínez Con el título de este disco doy homenaje al barrio donde nací y me crié. Aquí sale esa niña que creció llena de ilusiones y dificultades, pero con muchas ganas de comerse el mundo. A veces, uno se va dando cuenta que he aprendido mucho, y aunque sepa que le queda mucho por delante, ya le han pasado muchas cosas. Es ahí cuando a veces te vas olvidando un poco de lo que eres, o de tu gente. Hay muchas canciones que me han inspirado y me llevan a esa niña que cantaba en patio con las amigas y los vecinos. Lo que quería es conseguir esa sensación de seguir emocionándote de una manera muy parecida por las cosas, como lo hacía antes. Bueno, en realidad, más que conseguir, quería afianzarlo, porque sabía que no me pasaría nunca, pero necesitaba conectar con ese origen.

Hoy Corazón El tema 'La gitana' ha sido todo un éxito. ¿Qué supuso para ti volver a tu barrio para grabar?

India Martínez Ha sido increíble, eso si que ningún sueño se compara con ello. De hecho, la canción de 'La gitana' la tengo compuesta desde hace tres años, igual que otras, y las ganas de volver al barrio y grabar como una especie de documental era algo que tenía en mente. Es una historia tan real, tan dura y tan bonita al mismo tiempo, que incluso quería que sirviese de escaparate para todas esas personas que nacen en un barrio marginal, y se encuentran con esas dificultades en el camino. Por el hecho de ser de donde eres, mucha gente te cierra las puertas, por eso he querido hacerlo, para luchar por ellos. Por suerte, no sé si por este movimiento o no, se están revolviendo las cosas. Están recibiendo becas de universidades, teniendo nuevos proyectos, y la ciudad de Córdoba está contando con ellos. Yo no puedo seguir creciendo y olvidarme de donde vengo.

Hoy Corazón En más de una ocasión has dicho que tu música no tiene límites aunque respetas los orígenes. ¿Qué es lo que escuchaba India cuando era pequeña? ¿Que referentes tenía?

India Martínez Yo al principio escuchaba muchísimo flamenco, empecé escuchando cosas de Camarón, de los Chichos, Antonio Molina, Juanito Valderrama... había de todo, música muy diversa, y música árabe también. Ya luego, cuando me fui a Almería, profundice un poco más en artistas como la Niña de los Peines o Enrique Morente. Estuve hasta los 17 años solo haciendo flamenco clásico, aunque escuchaba otras cosas y tenía muy claro que no me iba a quedar solo ahí. Me podían las ganas de seguir creciendo, yo no quería estar toda la vida cantando por Soléa o Seguiriyas, que yo lo admiro muchísimo, pero quería otra cosa.

Hoy Corazón En este disco cuentas con grandes colaboraciones como Pedro Capó , Orishas o Vicente Amigo. ¿Qué ha sido para ti trabajar con ellos?

India Martínez Súper bonito. A Vicente Amigo y a Orishas los admiro desde hace muchísimo tiempo. A Pedro Capó lo conocí hace poquito, aunque he visto que tiene una esencia también, que no solo hace música urbana. Me apetecía mucho conectar mis palmeras con las suyas, ellos le cantan a su gente y a su barrio, y yo le canto al mío. Tenemos un mismo mensaje y un mismo sentido. Después, con Vicente Amigo ha sido tocar la tierra más profunda que llevo dentro, la más aflamencada y más racial. Se ha convertido en algo muy bonito, un sueño de cuando era niña. Siempre había deseado cantar con él, y una vez estuve apunto. Con 17 años, llamó a mi manager para ver si podía tocar en un disco suyo, pero al final, por una cosa y por no otra, no salió . Pero mira, pasó el momento y ahora me ha dicho que sí, que le apetecía mucho

Hoy Corazón Respecto al disco, supongo que para ti todas las canciones son muy especiales, aunque 'A mi no me hables' tiene un significado único. ¿No?

India Martínez Si. Hay una historia más reflexiva que en otras canciones, pero es algo que me pasó con mi perro,y aunque suene ñoño, el hecho de cantarle a un animal es por se amor incondicional que muchos sentimos. Un día llegamos a casa y no le encontrábamos., era el 11 de enero y veníamos de las vacaciones de navidad, llevábamos un par de días con él, pero nos fueron un ratito fuera de casa para hacer tareas, y cuando llegamos no estaba. Nos quedamos dos horas buscándolo y nada, después de dar muchas vueltas, mi chico se asomó a la piscina, que claro estaba oscuro y no se veía nada, pero el sintió que estaba ahí, así que se metió. En el fondo es donde estaba. Imagínate, de repente estar tan feliz y nos pasa esto, fue tan grande el palo, que yo no era ni capaz de escribir, así que hable sobre ello. Es más, hemos creado un movimiento con el hastag 'a mi no me hables', y ver que la gente le dedica la canción a sus mascotas es muy bonito

Hoy Corazón 'Valiente Cobarde' es un mensaje muy claro para los 'haters', ¿verdad?

India Martínez Si, va un poco dedicado hacía ellos (risas). Como yo digo en la canción, por suerte tengo mucha gente que me quiere, que me hace sentir arropada y me miman, esa tribu que siempre está ahí. Pero claro, si de vez en cuando hay alguien que no te conoce de nada, que simplemente está en las redes para molestar, y dice ciertas cosas, pues duele. Es algo que sentimos todos yo creo, pero claro, es que detrás de una pantalla nos sentimos mucho más valientes para decir las cosas, cosas que después en la cara no dirían, por eso los llamo "valientes cobardes". Tenía muchas ganas de hacerlo, de restarle importancia a esa gente.

Hoy Corazón El flamenco es tu raíz, ¿crees que está valorado en la industria musical?

India Martínez Bueno, el flamenco como tal siempre ha sido algo, (aunque no lo sea), de minorías, ya que no nos han dado el escaparate de poder ponerlo en las radios. Cuando hacías una canción estabas limitado y muchas veces se valora fuera incluso más que aquí. Pero bueno, a mi me aporta una grandeza increíble, me lleva a entender otras cosas, y es que musicalmente, tengo muchas inquietudes. Tenemos que diferenciar entre lo que es flamenco y lo que no, para que no haya confusión, que es lo que últimamente pasa a veces. Mi entorno, por ejemplo, si bebía del flamenco, me enamoré desde chica, y me he movido ahí. Aún así, es también muy bonito las cosas que nacen ahora, que esté por ahí el aire aflamencado, aunque no lo tenemos que confundir.

Hoy Corazón Has trabajado con grandes artistas, incluso tu disco 'Dual' era de colaboraciones, pero ¿tienes algún momento que haya sido especialmente importante para tí?

India Martínez Pues mira, hay muchísimos porque cada uno es distinto y especial. Pero por ejemplo, mi canción, 'Corazón hambriento' con David Bisbal, o la que hice con Abel Pintos, son algunas de las más mágicas. Otra, por ejemplo, la unión que tuve con Vannesa Martín en ' 90 minutos', es ya mítica. Lo que es bonito, es que uno lo sienta como si fuera la primera vez, que es lo que me está pasando en esta gira.

Hoy Corazón El próximo viernes 7 de Febrero actúas en el Inverfest. ¿Cómo esperas que sea esta parada en tu gira?

India Martínez Si. Aunque acabamos de arrancar la gira, esta parada es muy buena. Venimos de la mano del festival, y es una manera muy bonita de explotar en el escenario y darlo todo. Tal y como hemos empezado esta gira la veo completísima porque hay momentos para todo, la gente ríe, llora, canta y baila. Creo que es de las giras más completas de mi carrera.

Hoy Corazón ¿Tienen alguna rutina antes de salir al escenario?

India Martínez No soy muy superticiosa ni soy muy de rutinas, pero si que hay cosas que me gustan. Por ejemplo, estar un ratito conmigo misma, conectarme y hacer un repaso mental de lo que voy a hacer. Yo creo que eso es importante para luego no estar fuera del concierto ni un momento. Eso, y tomarme un te de limón con jengibre, que también me gusta. Si no me lo tomo me siento como rara (risas). Y bueno, luego, justo detrás del escenario, nada más salir, hago sentadillas o flexiones porque me siento bien, aunque el equipo se ría (risas).

Hoy Corazón Para terminar, me gustaría preguntarte algo que quizás sea más personal. ¿Qué crees que ha aportado tú música al mundo? ¿Cuál es tú esencia?

India Martínez Yo lo único que intento es dejar mi carrera musical, es decir, dejar un legado. Que se guarde cada disco, que es una etapa, y el conjunto de mi obra final. Quiero que la gente se emocione y disfrute conmigo, hacer las cosas con corazón. Yo nada más que con eso me quedo tranquila y a gusto. Parto del flamenco, pero soy una cantaora, a veces cantante y a veces incluso músico.