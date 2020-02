4 feb 2020

Clémence Faivre nació en 1981, en Gouvieux, al norte de París. Es una reconocida amazona y criadora de pura sangre lusitano. Revolucionó el mundo ecuestre en el año 2010 al ser la primera mujer en realizar piruetas al estilo vaquero, quiebros y cambio de pies al tranco en libertad total. Se ha recorrido el mundo entero con sus caballos, auténticos modelos, perfectos para películas, anuncios o desfiles de moda. Clémence visitó nuestro país para participar en uno de los eventos hípico deportivos más importantes de España, la VII edición Horse Week que se celebró en IFEMA. De ella se dice que "destila elegancia, estética y mucha técnica, pero sobre todo, una relación excepcional entre mujer-caballo". Clémence nos demuestra las destrezas de su caballo, apodado Fuego. Un pura sangre Lusitano que espera pacientemente su turno a sabiendas de que hablamos de él.

Corazón ¿A qué edad empezó a montar a caballo?

Clémence Faivre De pequeña, con 12 años, pero más profesional a la edad de 22. Yo me crié en un pueblo donde había muchos caballos de carrera y aunque mi familia no tiene nada que ver con el mundo ecuestre, nací con este amor hacía ellos.

C. Con un marcado acento francés Clémence me explica las horas que le dedica a entrenar.

C.F. Cuando son potros, entreno seis días con ellos, solo descansan uno. Pero cuando están domados, unos cinco días a la semana, aunque de una forma más tranquila y sosegada.

C. ¿Quién era Gotan?

C.F. Gotan me cambió la vida, un amor a primera vista. Fue una revolución en el mundo del caballo. Hice mi primer número con él, de Alta Escuela, en el año 2010. Recorrimos juntos todo el mundo y me dio grandes éxitos y la fama. Pero ahora tengo a Fuego que también es muy bueno.

C. ¿Cuántos años tiene Fuego?

C.F. Está a punto de cumplir diez años, es nieto del famoso Navalheiro, de la Yeguada Guerrero. Es un caballo muy fino, serio, listo, con mucho corazón y muy simpático. Cualidades que para trabajar en libertad son muy importantes. Además, le gusta bailar.

Fuego, tiene cerca de diez años pinit

C. ¿Le gusta bailar?

C.F. Sí. Le pongo música en la casa y así se acostumbra para las exhibiciones. Estos caballos además de domarlos hay que entrenarlos para cuando están en sitios con ruido, con gente, con música…

C. ¿Tiene preferencia por alguna música en especial?

C.F. A mí personalmente me gusta el Jazz y el flamenco, pero a Fuego le pongo música de películas.

C. ¿Qué edad tenía cuando empezó a entrenar?

C.F. Unos tres años, yo empiezo a entrenar a pie. Así estoy unos ocho meses y después empiezo a montar. Entonces ya no se mueven porque han aprendido a hacer muchas cosas. Eso les genera menos estrés y se muscula mejor.

C. También se dedica a criar caballos. ¿Tendrá descendencia Fuego?

C.F. Claro. Fuego es un semental Lusitano. Tiene unas grandes cualidades y espero que siga teniendo muchos hijos como él. Es muy complicado encontrar un caballo con las aptitudes que este tiene.

C. Entonces ya tiene hijos.

C.F. Ha sido papá muchas veces y tiene algunos potros. El mayor con tres años, y con él voy a empezar en breve el entrenamiento.

C. Con lo guapo que es seguro que tiene mucho éxito entre las yeguas.

C.F. Mucho, pero no se enamora, le gustan todas.

C. Usted trabaja con caballos, ¿es fácil encariñarse de ellos?

C.F. Los caballos son seres vivos y tienen carácter y sentimientos. Piensan como nosotros y, en el mundo tan superficial en el que vivimos, es muy bueno tener contacto con ellos y con la naturaleza.

C. ¿Cómo es su relación con Fuego?

C.F. Él me conoce perfectamente y pasamos muchas horas juntos. Hasta reconoce mis pasos en la cuadra. De hecho, algunos días en los que me encuentro triste, nerviosa o cansada, no le suelo montar. Fuego es un animal muy sensible y lo nota. Hace falta estar bien para montar.

C. De los números que hace, ¿Fuego tiene preferencia por alguno?

C.F. Sí, sin duda el de sin cabezal, porque se mueve en libertad.

C. Sus caballos son Lusitanos. ¿Qué tienen de especial los animales de esta razas?

C.F. Como te he comentado, mi primer caballo Gotan era Lusitano y me enamoré de esta raza. Son caballos muy bellos, barrocos, de reyes… No tienen nada que ver con otras razas. Sobre todo, destacan por su inteligencia. Una vez que ya montas a estos caballos, no querrás volver a montar otros. Es imposible.

C. ¿Cómo fue su experiencia en la VII edición Horse Week que se celebró en IFEMA, considerado el evento hípico más importante de España?

C.F. Es la segunda vez que he participado. Fuego dio un gran espectáculo, espero que les gustase a todos los asistentes.

C. ¿Es difícil para una mujer triunfar en un mundo como éste en el que hay tantos hombres?

C.F. Para que nos respeten, tenemos que ser igual de buenas o mejores que ellos. Yo fui la primera mujer que ha ido a Arabia Saudí con mis caballos y mi espectáculo.