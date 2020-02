6 feb 2020

Si hay un personaje que parece va a emerger con fuerza en el panorama de Mediaset, esa es Fani. Estefanía Carbajo, por si alguien quiere aprenderse el nombre de pila de una de las sensaciones de 'La isla de las tentaciones'. De entre las cosas que nos han sorprendido de ella, sobre sale una presunta amistad con Oriana Marzoli que esta se ha apresurado a matizar.

Unas informaciones que surgían a raíz de una imagen difundida en las redes sociales y en la que ambas aparecían junto a Yasmina Queijo. Y parece que es de esta última de la que es amiga Fani y no de Oriana, que ha ofrecido sus explicaciones en su canal de Mtmad.

"Conozco a Fani porque es amiga de Yasmina desde hace ocho o nueve años. No es mi amiga, es conocida. Me cae increíble y me parece fenomenal que haya gente nueva en televisión, de hecho apoyo siempre que haya personajes nuevos y no se estén reciclando siempre a los mismos", comienza la ex de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Que yo me haya ido a cenar con Fani un día no significa que apoye la conducta que ha tenido. Me ha parecido lamentable y yo se lo he dicho a ella, no he sido falsa en ningún momento", añadía la extronista.

Oriana se moja durante este vídeo y habla de este 'reality' que está causando una verdadera revolución en la parrilla y en las redes: "Yo pensaba que los concursantes iban a ser más impulsivos. La reacción de Christofer no me parece nada del otro mundo. Si yo veo la mitad de las cosas que ha visto él, hubiese roto una puerta o algo, nadie me frenaría. No entiendo hasta qué punto aguanta la gente.