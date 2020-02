6 feb 2020

Desde hace unas semanas, Alejandra Rubio vive inmersa en la misma dinámica que todas las mujeres de la familia Campos: la de tener que hacer frente a las informaciones que se han publicado sobre su vida sentimental. Unas noticias que hablaban de una ruptura de la hija de Terelu y Álvaro Lobo, que tan solo compartirían piso para que los gastos derivados de vivir en Madrid fuesen más llevaderos.

Es más, algunos rumores apuntaban a que Alejandra, que la pasada semana debutó sobre la pasarela de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid de la mano de Ágatha Ruiz de la Prada sin que asomara la cabeza por el recinto su pareja, había comenzado a tener un 'affaire' con Suso Álvarez.

Alejandra ha sido tajante. No solo no tiene nada con Suso, sino que, además, no ha roto con Álvaro. Unas declaraciones que hacía, de manera muy escueta, al ser interceptada por un reportero por la calle. Dudas resueltas en cuanto a cómo se encuentra su situación sentimental actual.

La incógnita, resuelta esta, era por qué entonces ambos habían retirado de sus respectivos perfiles de Instagram las fotos que tenían juntos. La encargada de aclarar este punto era Belén Esteban, que ayer por la tarde revelaba en 'Sálvame' que tan solo se trataba de una estrategia para profesionalizar sus redes: ella orientada al mundo de la moda y los 'influencer' y él a su carrera como 'DJ'.