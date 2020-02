7 feb 2020 sara corral

Laura Escanes es una de las 'influencers' más seguidas del panorama actual. La joven, que está más que acostumbrada a estar en el ojo del huracán, ha aprovechado una vez más la ocasión para someterse a las preguntas de sus seguidores, y las respuestas no han dejado indiferente a nadie. Te lo contamos todo.

Laura Escanes y sus seguidores. pinit

Laura ha decidido poner a prueba a sus seguidores para cuestionar que es lo que realmente sabes de ella, y así, de paso, contestar a todas sus preguntas o malas informaciones. La joven ha hecho esta especie de juego a través de su cuenta personal de Instagram, y han sido muchos los que han querido participar.

La joven se ha enfrentado a preguntas como: "No te hablas con tu padre porque nunca le ha gustado Risto, pero no lo quieres reconocer", "No sabes hablar ingles", "Te cortaste el pelo para aparentar más edad por Risto" o " Ya no te hablas con Paula Gonu". Frente a estas preguntas, por las que Laura se sorprendía, ha tenido que explicarse y negarlo todo.

La joven está muy centrada en el cuidado de su hija, Roma, y es que desde su llegada, su vida a cambiado por completo. Está semana, Laura tiene que cuidar también de Risto, quien ha tenido un pequeño problema en una pierna a causa de una caída,por lo que está de baja.