7 feb 2020 sara corral

Tamara Gorro se ha convertido en una de las 'youtuber' más seguidas y queridas de la actualidad, y es que la joven se ha ganado el cariño de todos con su espontaneidad y simpatía. Esta semana está siendo un poco difícil para ella, y es que lleva toda la semana metida en hospital, y nosotros te contamos el motivo.

A principios de semana, la joven viajaba a Gijón para acompañar a su marido, Ezequiel Garay, en una difícil operación de rodilla. Tras estar varios días postrado en la cama, el futbolista escribía en su cuenta personal de Instagram: "Que te voy a decir mi vida, solo me salen palabras de agradecimiento, gracias por estar a mi lado, gracias por cuidarme, gracias por no despegarte ni un segundo de la cama".

Pero ambos tuvieron que viajar corriendo a su casa tras una llamada por teléfono que Tamara ha querido explicar. "Esto es un proceso, hay que corroborar los diagnósticos y no a la ligera", comenzaba diciendo la joven sobre el ingreso médico de su hijo Antonio.

"Habían visto unas manchitas blancas que le vieron en el pulmón, le han hecho pruebas y me confirman que lo que tiene Antoñete es una Neumonía Bilateral", continuaba diciendo la joven, a lo que añadía: "Dentro de la gravedad, esto no es como se diría moco de pavo, no es nada más".

Ojalá sea así, mucho ánimo familia.