7 feb 2020

El pasado miércoles, Alicia Senovilla abría las puertas de su casa a la revista 'Lecturas'. El primer titular que llamó la atención a la prensa del corazón fue el reproche que le hizo a Belén Esteban, de quien consideraba que no había sido agradecida con el trato que le dio y cómo le echó una mano en sus primeras apariciones televisivas.

Pero lo cierto es que, en esa charla con la mencionada publicación, la presentadora habla de una experiencia dramática por la que le tocó pasar hace años y que no tiene nada que ver con su trabajo. Alicia recordaba con amargura cómo tuvo que alumbrar a su hija a sabiendas de que estaba sin vida.

"Cuando estaba de parto, el médico apagó el monitor, me cogió la mano y me dijo: 'No te la vas a llevar a casa'. A la niña se le hizo un nudo en el cordón y la dejó sin riego", detalla Senovilla, que añade: "Lo peor fue que tuve que dar a luz sabiendo que nacería muerta. Me dieron la opción de salir con ella en una cajita o donarla a la ciencia. La doné a la ciencia".