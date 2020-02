8 feb 2020 sara corral

Que 'La isla de las tentaciones' ha sido un éxito mundial en innegable y que Christofer ha sido uno de los mayores protagonistas es también evidente, pero ¿cómo lo está llevando el joven?. Las fuertes imágenes de su novia con otro chico en la isla destrozaron al joven que protagonizó un momento que se ha hecho viral: "Estefaaniaaaaa".

Ayer, el joven se sentó junto a Sandra Barneda y habló por primera vez de todo lo sucedido en la isla, además de las graves consecuencias que eso ha traído a su vida real. "No he visto el programa, me he querido mantener al margen de todo, de cualquier comentario", comenzaba diciéndole el joven a la periodista.

Destrozado, Christofer continuaba hablando: "Sabía dónde me metía pero a la vez estaba tan seguro de mí mismo y de ella...". Sandra, que no podía evitar emocionarse, le escuchaba atenta mientras este seguía diciendo: "No me da vergüenza llorar y menos por una situación así".

Además de todo el sufrimiento pasado en la isla, Christofer ha tenido que lidiar con que uno de sus peores episodios en la isla se haya vuelto viral y eso ha hecho que su dolor aquí fuera sea peor. "Me fui de allí muy entero pero al llegar a Madrid me derrumbé", decía el joven a lo que añadía: "España así, se lo toma a mofa y a risa".