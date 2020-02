9 feb 2020

Kiko Matamoros está en el punto de mira. Y no solo por la última información que afirma que el colaborador ha sido despedido de la discoteca en la que trabajaba, si no porque sus discusiones en televisión no cesan.

Hace tan solo dos días mantuvo una fuerte bronca con Alejandra Rubio (hija de Terelu Campos) en su debut como colaboradora en 'La isla de las tentaciones', ahora la ha tenido con su compañera Lydia Lozano.

Todo ha sucedido durante la entrevista de Antonio David Flores y Olga Moreno en el plató de 'Sábado Deluxe' en la que Lydia ha sacado la información de que Rocío Flores (hija) y Rocío Carrasco (expareja) habían mantenido contacto a la espalda de Antonio David. La colaboradora no ha querido desvelar la fuente que se lo confirma, ni siquiera ante la insistencia del ex guardia civil. Y esto ha cabreado mucho a Kiko Matamoros.

"Tienes mucha cara. Dile sí o no, ya está bien. Me saca de quicio, me voy de la entrevista y ya está. ¡No soporto tanto cinismo!" gritaba Kiko levantándose de su puesto de trabajo. Lydia se ha quedado perpleja con la situación y le ha asombrado que él se cabree mucho más que el protagonista de la entrevista.

Pero Kiko ha seguido con su discurso y no cree en la información que su compañera había aportado, atacando duramente su profesionalidad: "Si tuvieras la mínima intención de que esto se resolviese y de no sembrar la sombra de la duda sobre gente que es absolutamente inocente tendrías la decencia de darle a este señor la prueba que te está pidiendo. Pero no la das porque así no se podrá demostrar nunca que estás mintiendo porque tu orgullo e ineficacia dan para eso y para más", le explicaba Kiko.