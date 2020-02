10 feb 2020 sara corral

Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, ha pasado una de las peores semanas de su vida. Y es que su madre, su apoyo incondicional, falleció hace un par de días destrozando por completo a la familia.

Mayte Álvarez, madre de Irene, fallecía en su casa de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, víctima de un agresivo cáncer contra el que llevaba tiempo luchando. Ahora, Irene trata de volver a la normalidad, pero primero ha querido tener unas palabras.

"Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella.Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami", escribía Irene en su cuenta personal de Instagram a modo de despedida.

Sus fans, que se han volcado con la joven mandándola ánimo y mucho cariño, han sido los destinatarios de este último mensaje que la joven ha querido dar. "Familia, quería daros las gracias a todos por los mensajes de apoyo y ánimo", comenzaba diciendo Irene.

"Ahora mismo no tengo fuerzas para agradecéroslo uno a uno, pero desde aquí os quiero mandar un besazo enorme. No es mi mejor momento, quizás diría que el peor de mi vida, el dolor me tiene bloqueada y pagada, pero es cuestión de tiempo.", continuaba diciendo a lo que añadía muy emocionada: "Se que llegará el momento en el que me haga a ello, pero pedirme eso ahora a mi misma es venirme abajo. Os mando un abrazo de todo corazón y espero que entendáis mi situación. Os quiero".

Es evidente que se trata de una de las mayores perdidas para la joven, y aunque solo el apoyo de los suyos conseguirá sanarla, sabemos que saldrá de esta. Mucho ánimo.