12 feb 2020 sara corral

Eva González es, sin duda, una de las presentadoras más queridas de la actualidad. La joven, que ha pasado unos meses un tanto difíciles tras las informaciones que dieron de su marido, Cayetano Rivera, se ha apoyado en los suyos para superar este bache que tanto ha dañado a la familia.

Ayer fue el cumpleaños de su madre, y como no podía ser de otro modo, Eva quiso felicitarla. Decidió hacerlo de una manera muy especial. ¿Quieres saberlo? Te lo contamos.

Dicen que los vínculos que crean los nietos y los abuelos son algo indescriptible y único. Por ello, parece que Eva ha decidido utilizar esta maravillosa relación para felicitar de la manera más especial a su madre. Su hijo, Cayetano, hacía un dibujo para felicitar a su abuela, y aunque la propia presentadora ha admitido que ha tenido un poco de ayuda, ha sido la mejor manera de mandarle su amor en un día tan especial.

"Ha necesitado un poquito de ayuda pero su abuela dice que es el mejor regalo de cumpleaños. Felicidades mamá. No se qué sería de nuestras vidas sin ti. Te queremos 500", escribía Eva al pie de foto donde se podía ver que Cayetano había escrito (con la ayuda de su mamá): "Felicidades Lela. Te quiero".

No es la primera vez que Eva muestra a través de sus redes sociales el amor incondicional que siente por su madre. Ya en su propio cumpleaños escribió: "Hermana, mamá, no tengo palabras para vosotras, mi vida entera... y aunque no hayáis querido salir en la foto, a qué la tarta os la vais a comer igual".

Como nos gusta verte así de feliz. Muchas felicidades mamá de Eva.