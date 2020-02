14 feb 2020 sofía alonso

Eva Carreño vuelve a estar de actualidad. La que fuera amiga íntima de Carmina Ordoñez está dispuesta a aclarar algunas cuestiones pendientes, aunque ello suponga enfrentarse al hijo de ‘la divina’ Fan Rivera con quien nunca mantuvo una relación cordial. Carreño, que vive apartada de la vida social en Alicante, se encuentra muy delicada de salud por un problema cardíaco. Una dolencia grave por la que tuvo que ser operada para que se le implantara un dispositivo en el corazón asociado a un desfribrilador.

Ahora, su vida es distinta a como era y ha tenido que cambiar algunas de sus rutinas para adaptar su actividad diaria a su nueva situación. "Es como si me hubiesen cortado las alas. No puedo hacer nada. Doy cinco pasos y me canso", explica. Seguramente sean estos problemas los que han propiciado el cambio físico tan impactante que ha sufrido Eva, como se puede apreciar en las imágenes que acompañan a esta información.

Sus problemas de salud no han impedido que Carreño arremeta contra el hijo de la fuera su íntima amiga. "Francisco fue muy duro conmigo, sobre todo porque yo le pedí ayuda para que no me nombraran en televisión y él no hizo nada. Me dijo que él no era mediático, que no podía llamar por teléfono para decir que me dejaran en paz. Y a la semana siguiente se le perdió un perro y apareció en 'Salsa Rosa' (Telecinco). Eso lo tengo aquí. Me dijo que en lugar de a la tele, lo que me recomendaba era que fuera a un buen psiquiatra. Verle en la tele con su mujer me parece precioso, fantástico, muy guapos, le quiere la cámara, el que me conozca sabrá interpretar mis palabras".

¿Vuelta a la televisión?

Eva, además, reflexiona sobre lo que pensaría Carmen Ordóñez al ver a su hijo en los platós de televisión, una situación que le hace gracia, ya que según explica "de seguir viva Carmen esto nunca hubiera sucedido, porque el propio Francisco era muy crítico con la vida tan mediática que llevaba su madre, justo la que él lleva ahora".

Y es que Carreño cree que es el momento de hablar. "En su momento no conté muchas cosas porque estaba amenazada, pero ahora no me voy a callar". Posiblemente, Eva Carreño estaría dispuesta a conceder una entrevista en televisión en la que contaría muchas de esas cosas que asegura haber callado durante años, unas declaraciones que pueden ser muy impactantes y que arrojarán algo de luz sobre la muerte de Carmina Ordóñez cuando se van a cumplir 16 años de su fallecimiento.