14 feb 2020

El cáncer se cebó con ella. Primero fue un tumor en el estómago por el que se la intervino a finales de 2018. En febrero de 2019 era otro en el útero el que hacía tambalearse el sueño de Marisa Jara de ser madre. A lo que se unía una endometriosis que le complicaba sus planes. Pero la modelo ha recibido el alta médica y mira esperanzada al futuro.

Es una entrevista con la revista 'Semana' donde ha revelado estas buenas noticias y que se está realizando pruebas para intentar quedarse embarazada. Aunque le toque ser madre soltera, porque acaba de romper con su pareja.

Marisa cuenta cómo hasta abril no tiene que regresar a sus revisiones por el cáncer, y ahonda en esa cuestión de que le han abierto las posibilidades a la maternidad: "Me dieron el alta para intentar ser mamá. Tengo ya mi primera consulta en la clínica de fertilidad y, en cuanto veamos que todo va bien me lanzaré a la aventura".

"Son 40años y nunca lo he dicho, pero son dieciocho operaciones por endometriosis en mi cuerpo. Ojalá Dios haga el milagro aunque sé que es bastante complicado", añade esperanzada, pero consciente de que, con el paso del tiempo, las probabilidades de conseguirlo se reducen.