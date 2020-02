14 feb 2020 sara corral

Compartir en google plus

Está apunto de dar comienzo uno de los programas más seguidos y adorados por la audiencia, 'La voz Kids'. Este programa, por el que ya han pasado un montón de caras conocidas, contará este año con una de las estrellas más reconocidas del momento, Aitana Ocaña, exconcursante de 'Operación Triunfo'. La joven nos ha sorprendido a todos con este vídeo.

Junto a Blas Cantó, Beret y Rozalén, la joven será una de las ayudantes de los 'coach'. Sin embargo, más allá de ser todo trabajo, los jóvenes han aprovechado también el momento para disfrutar y pasárselo bien por los estudios de televisión

Aitana, ha sorprendido a todos sus seguidores con este vídeo en el que se la puede ser conduciendo un coche junto a sus compañeros. La cantante, que no tiene carnet, escribía: "todo bien por aquí". Y han sido muchos los que han querido dejar su pequeño comentario, entre ellos, su novio.

Miguel Bernardeau, su novio, escribía entre risas: "No me subo ni loco" A la vez que otras caras conocidas como Rozalén o Vanesa Martín, apoyaban sus palabras. Aitana ha creado un fuerte vínculo con David Bisbal, a quien ayudará con su grupo. Hoy, ambos han compartido divertidos vídeos juntos en los que escribían: "No sabéis lo bien que lo está haciendo vuestra Aitana".