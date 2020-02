16 feb 2020

No están siendo unas semanas fáciles para Lydia Lozano, que tras afirmar que existían unos mensajes de Whatsapp entre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco, algo que negaron todas las partes, se ha visto envuelta en una polémica.

Después de reconocer que su fuente fue José María Franco y que le había "metido un gol", la colaboradora de 'Sálvame' se sentó en 'Sábado Deluxe' para zanjar de una vez por todas este tema que le incomoda.

No fue fácil para ella. Y es que, tal y como ha afirmado entre lágrimas, esta situación está pasando factura a su madre, de 91 años. "Mi madre, con 91 años, el jueves se tuvo que tomarse una pastilla por este tema... Con el daño que le hago a mi familia, con el daño que ya le hice, esto no compensa", confesó durante su entrevista.

Si algo tiene claro Lydia Lozano es que ha decidido dejar a un lado toda esta polémica por el bien de su familia: "Mi madre me dice, cómo pueden poner en duda que eres periodista...", y ha añadido: "mis padres me pagaron una carrera para que yo fuera feliz, cómo no me va a doler".