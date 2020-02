17 feb 2020

El domingo 9 de febrero, Fran Álvarez era hallado sin vida en su casa. Las causas de la muerte aún se desconocen. Sí sabemos que no acudió a trabajar y que fue una de sus camareras quien, alertada por su ausencia, acudió al domicilio y se topó con la escena. También, que Belén Esteban, su mujer durante cinco años, está destrozada. Y que estaba saliendo con Nuria, alguien ajena al medio y cuyo dolor ha quedado eclipsado por el de la princesa del pueblo.

A Nuria la vimos en el tanatorio. Rota. Sin acertar a decir palabra. Ahora, una semana después de que la vida le tuviese guardado ese trágico episodio, ha concedido unas desgarradoras primeras declaraciones en las que no puede ocultar que está rota por dentro.

Ha sido en 'Viva la vida' y gracias a Aurelio Manzano, amigo de Fran, como hemos podido conocer los sentimientos de Nuria, que asegura que no dará más declaraciones, que quiere seguir viviendo refugiada en su anonimato. Está "devastada" y "como si fuese un sueño del que tengo que despertar. No es real".

"Su familia me adora porque saben cómo lo quise y le cuidé hasta el final"

Nuria, que dice no poder salir del 'shock' que se ha apoderado de ella, relataba cómo se conocieron y empezaron su historia de amor. "Somos vecinos y durante dos años pasaba por su bar. Él tenía mi horario controlado para saludarme y un día salió a hablar conmigo. Se sentó a mi lado en el bar y me preguntó que si me gustaba escribir. Dije que sí. Me contó que estaba en un centro y que si nos podíamos escribir. Y así empezamos", explicaba.

También el cariño que ha sido capaz de cogerle la familia de Fran en estos meses que ha durado su relación hasta el fatal desenlace: "Su familia me adora porque saben cómo lo quise y le cuidé hasta el final. "La única felicidad que ha tenido en estos ocho meses ha sido conmigo. Hemos tenido momentos maravillosos y él quería luchar por nuestro amor. Me decía que era su luz".