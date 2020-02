24 feb 2020

Siempre estupendas, paseando por la alfombra roja, planeando por el resto de los humanos… así parecen las actrices en nuestro imaginario. Pero la realidad es muy distinta: ellas también tienen problemas muy similares a los de cualquier hija de vecino. Y uno sobre el que muchas están alzando su voz es la conciliación familiar.

Blake Lively a sus 32 años tiene una carrera meteórica, ha decidido ponerle freno. La razón son los tres hijos que tiene con Ryan Reynolds. Hace poco declaró que le pasa un filtro muy estricto a los papeles que le ofrecen y que le han de gustar mucho para que se separe de sus hijos. “Dar pecho es un trabajo a tiempo completo”, asegura la actriz que así habla de los difícil que es para muchas compaginar lactancia con la vida laboral.

Elsa Pataky incidió en el cambio profesional que experimentas al ser madre: “Resulta interesante ver cómo puedes ser una mujer de éxito que ha estado trabajando toda su vida, pero de repente tienes hijos y tu carrera ya no es tan importante, ya no lo valoras tanto”. La actriz tiene tres hijos con Chris Hemsworth y poder criarlos hicieron un pacto: no aceptar un rodaje al mismo tiempo. De todas formas, el intérprete de Thor, reconoció que “Elsa ha renunciado a más oportunidades que yo”. Por ello, aprovechando el final de su contrato con Marvel, el actor anunció que se iba a tomar un descanso para pasar más tiempo con su familia y que Pataky pudiera dedicarse más a su carrera.

“Compaginar y conciliar no existe”, así de claro lo ha dicho María Castro, quitándole un peso de encima a todas las mujeres que creen ser las únicas que no lo logran. La actriz ha reconocido que al no llegar a todo, tiene que elegir y que ha dejado pasar ofertas televisivas y también ha tenido que renunciar a pasar tiempo con su hija.

Marta Etura también ha sido explícita: “Es un problema que tenemos todas las madres. Ya me dirás cómo lo haces con 14 horas de grabación y teniendo que desaparecer de casa seis meses para un rodaje”. Ella se considera una afortunada, porque durante el rodaje de Legado de huesos, su marido se fue con la niña al set. La actriz pidió no rodar los sábados ni domingos para poder estar con ellos. El director, Fernando González Molina, no lo vio con muy buenos ojos al principio, pero finalmente comprendió la demanda de Etura. Ojalá algunos jefes tomaran nota.