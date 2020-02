19 feb 2020 sara corral

Almudena Cid ha sido sin duda una de las mejores gimnastas de nuestro país. Y es que la joven ha cosechado éxito tras éxito durante todos los años de su carrera convirtiéndose en todo un referente. Ahora, la mujer de Christian Gálvez ha comenzado un nuevo camino profesional como actriz y ayer quiso desvelar todos los secretos en 'El Hormiguero'. Te lo contamos.

La joven acudió ayer 'El Hormiguero' para desvelar todos los secretos de esta nueva profesión en la que brilla cada vez más. "Soy el número 726 de todos los actores que han pasado por esta serie", comenzaba diciendo, a lo que añadía: "Cuando me retiré de la gimnasia tuve que pararme a pensar a ver qué quería hacer. Lo que me había pasado era que no había permitido fluir a mis emociones y entonces encontré que la actuación".

Almudena, que estaba muy ilusionada con este nuevo proyecto, continuaba diciendo: "Al principio me daba un poco de cosa verme, pero Christian me ayuda a que eso cambie. El trabajo diario es muy dificil, todo va a un ritmo muy rápido. Si me piden llorar utilizo mis recursos".

La joven desveló algunos de los momentos más difíciles por los que ha tenido que pasar, y es que buscar una nueva dirección tras años en un mismo ámbito profesional, es algo muy difícil. Aún así, ha añadido: "Intento seguir entrenando para mantenerme en forma y a veces es duro porque tengo alguna lesión crónica". Enhorabuena por todos tus nuevos éxitos Almudena.